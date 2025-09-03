Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Trump 'dedikodu' diyerek medyayı hedef aldı: Sağlığı hakkındaki iddiaları yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, ortadan kaybolmasının ardından sağlığının kötü olduğuna dair çıkan haberlere sert çıktı. Trump, haberleri, 'dedikodu' olarak tanımladı ve hem medyayı hem de eski Başkan Joe Biden'ı hedef aldı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.09.2025
10:56
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
10:56

ABD Başkanı Donald Trump, günler sonra Beyaz Saray'da düzenledi. Bir süredir kameralardan uzak kalan Başkan Trump'ın sağlık durumunun kötü olduğuna dair haberler çıktı. Hatta öldüğünü söyleyenler de oldu.

Trump, basın toplantısında sağlık durumuyla ilgili tartışmaları gördüğünü ancak hayatta olmadığı iddialarından haberdar olmadığını belirtti. ABD lideri, "Bu haberler sahte. İşte bu yüzden medyanın güvenilirliği bu kadar az." yorumunu yaptı.

Trump 'dedikodu' diyerek medyayı hedef aldı: Sağlığı hakkındaki iddiaları yalanladı

BIDEN'I HEDEF ALDI

Dedikoduların çıktığı tarihi çok yoğun geçirdiğini söyleyen Trump, geçen hafta çok sayıda basın toplantısı düzenlediğini ve hepsinin çok başarılı olduğunu kaydetti.

Trump, "İki gün basın toplantısı düzenlemedim diye bir sorun olduğu düşünülüyor. (Eski Joe) aylarca yapmazdı ancak kimse onunla ilgili bir sorun olduğunu düşünmedi." ifadelerini kullandı.

Trump 'dedikodu' diyerek medyayı hedef aldı: Sağlığı hakkındaki iddiaları yalanladı

'TRUMP'IN SAĞLIĞI İYİ DEĞİL' İDDİALARI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Trump'ın "venöz yetmezlik" olarak adlandırılan bir damar rahatsızlığı olduğunu duyurmuştu.

Trump'ın elinde görülen morlukları "aspirin kullanan birinin sık sık el sıkışmaktan kaynaklanan doku hasarı" şeklinde açıklayan Leavitt, Başkan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

Trump 'dedikodu' diyerek medyayı hedef aldı: Sağlığı hakkındaki iddiaları yalanladı

Trump'ın, 26 Ağustos'taki kabine toplantısından sonra birkaç gün boyunca kameraların karşısına çıkmaması sosyal medyada hakkında dedikodulara neden olmuştu. Söz konusu tartışmalar, Trump'ın hayatta olup olmadığına kadar gitmişti.

