Trump 'dedikodu' diyerek medyayı hedef aldı: Sağlığı hakkındaki iddiaları yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, günler sonra Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Bir süredir kameralardan uzak kalan Başkan Trump'ın sağlık durumunun kötü olduğuna dair haberler çıktı. Hatta öldüğünü söyleyenler de oldu.

Trump, basın toplantısında sağlık durumuyla ilgili tartışmaları gördüğünü ancak hayatta olmadığı iddialarından haberdar olmadığını belirtti. ABD lideri, "Bu haberler sahte. İşte bu yüzden medyanın güvenilirliği bu kadar az." yorumunu yaptı.

BIDEN'I HEDEF ALDI

Dedikoduların çıktığı tarihi çok yoğun geçirdiğini söyleyen Trump, geçen hafta çok sayıda basın toplantısı düzenlediğini ve hepsinin çok başarılı olduğunu kaydetti.

Trump, "İki gün basın toplantısı düzenlemedim diye bir sorun olduğu düşünülüyor. (Eski ABD Başkanı Joe) Biden aylarca yapmazdı ancak kimse onunla ilgili bir sorun olduğunu düşünmedi." ifadelerini kullandı.

'TRUMP'IN SAĞLIĞI İYİ DEĞİL' İDDİALARI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Trump'ın "venöz yetmezlik" olarak adlandırılan bir damar rahatsızlığı olduğunu duyurmuştu.

Trump'ın elinde görülen morlukları "aspirin kullanan birinin sık sık el sıkışmaktan kaynaklanan doku hasarı" şeklinde açıklayan Leavitt, Başkan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

Trump'ın, 26 Ağustos'taki kabine toplantısından sonra birkaç gün boyunca kameraların karşısına çıkmaması sosyal medyada sağlık durumu hakkında dedikodulara neden olmuştu. Söz konusu tartışmalar, Trump'ın hayatta olup olmadığına kadar gitmişti.