Donald Trump'tan dikkat çeken açıklama! "Bakalım sonuçları ne olacak?"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da gerçekleştirdiği zirvenin ardından, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de aralarında bulunduğu Avrupa’nın önde gelen liderleri Washington’a gidiyor.

ZİRVE ÖNCESİ ART ARDA MESAJLAR

Trump, sosyal medya hesabından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa liderleriyle Beyaz Saray’da yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu. Trump, “Beyaz Saray’da tarihi bir gün. Daha önce hiç bu kadar çok Avrupalı lider aynı anda burada bulunmamıştı. Bu, ABD için büyük bir onur. Bakalım sonuçlar nasıl olacak?” dedi.

“REHİNELERİN DÖNÜŞÜ HAMAS YOK EDİLDİĞİNDE MÜMKÜN OLACAK”

Başka bir açıklamasında ise Gazze’deki rehineler ve İran’a yönelik saldırılara değinen Trump, “Rehinelerin geri dönüşünü ancak Hamas tamamen yok edildiğinde görebileceğiz. Bu ne kadar erken olursa, başarı ihtimali de o kadar yüksek olur. Unutmayın, yüzlerce rehinenin serbest bırakılıp İsrail ve ABD’ye teslim edilmesini sağlayan ben oldum. Yalnızca 6 ay içinde 6 savaşı bitiren bendim. İran’ın nükleer tesislerini ortadan kaldıran da bendim" ifadelerini kullandı.