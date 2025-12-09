Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump, Meksika'ya süre verdi: Su akışı yoksa yüksek gümrük vergisi var!

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'yı vergiyle tehdit etti. Meksika'nın, ABD'ye su borcu olduğunu söyleyen Trump, su akışının serbest kalmaması durumunda ithalata yüzde 5 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Trump, Meksika'ya süre verdi: Su akışı yoksa yüksek gümrük vergisi var!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 11:09

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın su anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi. Bu durumun Texas'ta tarım ürünleri ve hayvancılığa ciddi şekilde zarar verdiğini söyleyen Trump vergi ile tehdit etti.

Trump, Meksika'ya süre verdi: Su akışı yoksa yüksek gümrük vergisi var!

TRUMP MEKSİKA'YA SÜRE VERDİ

Trump, Meksika'nın son 5 yılda anlaşmaya uymadığı için ABD'ye yaklaşık 1 milyar metreküp su borcu olduğunu savunarak, "ABD, Meksika'nın 31 Aralık'tan önce yaklaşık 250 milyon metreküp suyu serbest bırakmasını istiyor ve geri kalanı da kısa süre sonra gelmeli." ifadelerini kullandı.

Trump, Meksika'ya süre verdi: Su akışı yoksa yüksek gümrük vergisi var!

MEKSİKA'YA YÜZDE 5 VERGİ TEHDİDİ

Meksika'nın bu talebe yanıt vermemesinin suya ihtiyaç duyan ABD çiftçileri için adaletsiz olduğunu kaydeden Trump, şöyle devam etti:

"Bu nedenle, bu su derhal serbest bırakılmazsa Meksika'ya yüzde 5 gümrük vergisi uygulanması için belgeleri onayladım. Meksika suyu serbest bırakmakta ne kadar gecikirse çiftçilerimiz o kadar fazla zarar görür. Meksika'nın bu sorunu hemen çözmek gibi bir yükümlülüğü var."

ETİKETLER
#Dünya
