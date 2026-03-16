Trump, NATO'yu tehdit etti! Hürmüz Boğazı için 7 ülke ile görüştüğünü açıkladı: 'Destek vermezlerse...'

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İsrail ile birlikte İran'a yönelik başlattıkları savaş hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, İran'ın müzakere etmek istediğini belirtti. İran'ın kapattığı ve büyük krize neden olan Hürmüz Boğazı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Trump, Boğaz güvenliğini sağlama konusunda diğer ülkelerle görüştüğünü açıkladı. Trump, "Örneğin Çin, petrolünün yaklaşık yüzde 90'ını Hürmüz Boğazı'ndan alıyor. Diğer ülkelerin de bu bölgenin güvenliğini bizimle birlikte sağlaması güzel olur. Biz de onlara askeri olarak yardım edeceğiz, onlarla birlikte çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"İRAN MÜZAKERE İSTİYOR"

İran’ın ABD ile müzakere etmek istediğini öne süren Trump, "Hem de çok fena halde müzakere etmek istiyorlar. Ancak duyduklarıma bakılırsa henüz anlaşmaya hazır olduklarını sanmıyorum. Olması gerektiği gibi, şiddetle müzakere etmek istiyorlar ama yapmaları gereken şeyi yapmaya henüz hazır olduklarını düşünmüyorum. Yine de bir noktada hazır olacaklarına inanıyorum. İran'daki bu genel durumla ilgili çok iyi ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

NATO'YU TEHDİT ETTİ

Trump, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusunda birlikte çalışmak istedikleri ülkelerle temasları sürdürdüklerini yineledi. İyi bir sonuç almayı umduğunu belirten Trump, "Alırsak harika olur, almazsak da harika olur. Şunu unutmayın, bu ülkelerin birçoğu NATO üyesi. Biz NATO için her zaman oradayız; Ukrayna konusunda onlara yardım ediyoruz. Aramızda koca bir okyanus var, konu bizi doğrudan etkilemiyor ama yine de onlara yardım ettik. İran'ın elinde çok az ateş gücü kaldığı için nispeten çok küçük bir çaba gerektiren boğazı açık tutma konusunda bize hangi ülkenin yardım etmeyeceğini görmek ilginç olur. Hürmüz Boğazı'nı açmak için bize destek vermezse NATO'yu çok kötü bir gelecek bekliyor." diye konuştu.

"BİZ BU İŞİ BİTİRECEĞİZ"

İran’ın savunma yeteneklerinin zayıfladığını aktaran Trump, "Füzeleri oldukça azaldı. Görüyorsunuz, çok az füze ateşliyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü ellerinde fazla kalmadı. Üretim kapasitelerini yerle bir ettik. Aynı şekilde insansız hava araçları (İHA) da büyük oranda azaldı. Eskiden sahip olduklarının yaklaşık yüzde 20'sine düşmüş durumdalar. Hâlâ bir miktar ellerinde var ama sayıları çok azaldı. Dünden itibaren İHA'ları ürettikleri yerleri de vurmaya başladık. Çoğunun yerini bildiğimizi düşünüyoruz. Sonuç olarak tıpkı Venezuela'da olduğu gibi bu da çok güçlü bir askeri operasyon. Dünyadaki açık ara en güçlü orduya sahibiz. Kıyaslanamaz bile. İnsanların bunu anladığını düşünüyorum ve biz bu işi bitireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇİN DE DAHİL OLSUN" ÇAĞRISI

Trump’a, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlama konusunda hangi ülkelerden olumlu cevap aldıkları ve Çin’in bu ülkeler arasında bulunup bulunmadığı soruldu. Soruya net bir yanıt vermekten kaçınan Trump, "Kesin bir şey söyleyemem. Ama Çin ilginç bir örnek. Bildiğiniz gibi petrollerinin büyük bir kısmını, hem de açık ara büyük bir kısmını oradan alıyorlar. Yaklaşık yüzde 90'ını Hürmüz Boğazı üzerinden alıyorlar. Bu yüzden dedim ki: ‘Siz de müdahil olmak ister misiniz?’ Göreceğiz. Belki olurlar, belki olmazlar. Biliyorsunuz, müdahil olmamaları için daha başka nedenleri de olabilir. Ama müdahil olmaları gerekir" diye konuştu.

"7 ÜLKEYLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin yıllardan beri diğer ülkeleri ilgilendiren bir konu olduğunun altını çizen Trump, buna rağmen eski zayıf ABD liderliği nedeniyle kimsenin sorumluluk almadığını vurguladı. Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusunda 7 ülkeyle görüştükleri bilgisini paylaşan Trump, "Şunu unutmayın; bu, bizim ihtiyacımız olmayan ama bu ülkelerin ihtiyaç duyduğu bir şey. Buna rağmen adeta yıllardır oranın güvenliğini biz sağlıyoruz ve harika bir iş çıkarıyoruz. Ve şimdi, İran askeri açıdan gücünü kaybettiğine, ordusu büyük ölçüde zayıfladığına göre, diğer ülkelerin devreye girmesinin iyi bir şey olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

