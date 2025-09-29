Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Trump-Netanyahu görüşmesi öncesinde Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşmesi öncesinde Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump-Netanyahu görüşmesi öncesinde Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2025
15:51
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
16:02

ABD Başkanı ile İsrail Başbakanı 'nun bugün gerçekleştireceği görüşme öncesinde 'dan Gazze açıklaması geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''İki tarafın da anlaşmayı kabul etmesini umuyoruz. Gazze'de ateşkese çok yakınız'' ifadelerine yer verildi.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın da süreç kapsamında Katar ile görüşeceği belirtildi.

Trump-Netanyahu görüşmesi öncesinde Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması

DONALD TRUMP'IN GAZZE PLANI

Trump’ın planı hakkında basına sızan bilgilere göre, Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra ’deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.

Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek; bir barış gücü ile güvenlik sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.

Trump-Netanyahu görüşmesi öncesinde Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması

Geçici yönetim Gazze’yi, Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan buraya devredecek. Hamas silah bırakacak ve İsrail bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunamayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilecek.

21 maddelik önerisinde, hiçbir Gazzelinin ayrılmaya zorlanmayacağı ve ayrılan herkesin geri dönme hakkına sahip olacağı belirtilirken, plan Gazze'nin yeniden inşası sürecinde bölge halkının nereye gideceklerine dair bir açıklama içermiyor.

Trump-Netanyahu görüşmesi öncesinde Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması

Mevcut planda ayrıca, Gazze'deki enkaz çalışmalarının kimin tarafından yapılacağı, maliyetinin kime yükleneceği bilgilerine yer verilmiyor.

ABD'nin önerisine göre, İsrail, 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı 250 müebbet hapis cezası mahkumunun yanı sıra 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak ve esirken hayatını kaybeden her bir İsrailliye karşılık 15 Gazzelinin cenazesini iade edecek.

Trump-Netanyahu görüşmesi öncesinde Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması
