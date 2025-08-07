Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump, trans bireylere savaş açtı! 2028 Olimpiyatları için test önlemi

ABD Başkanı Donald Trump, 2028 yılında ülkesinde düzenlenecek olimpiyatlar için değerlendirmede bulundu. Trump, Los Angeles Olimpiyatları'na trans sporcuların katılımını önlemek amacıyla güçlü testler yapılacağını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump, trans bireylere savaş açtı! 2028 Olimpiyatları için test önlemi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 12:11

ABD Başkanı , Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından trans sporcuların olimpiyatlara katılımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2028 Olimpiyatları'nın Los Angeles'ta yapılacağını ifade eden Trump, mücadele edecek sporculara güçlü testler yapılacağını aktardı. Trump, "Test sonuçları uygun çıkmazsa olimpiyatlarda olmayacaklar. ABD, 2028 Olimpiyatları'nda erkeklerin kadınların ödüllerini çalmasına izin vermeyecek" ifadelerini kullandı.

TRUMP DAHA ÖNCE KARARNAME İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Trump, daha önce trans sporcuların kadın spor müsabakalarından men edilmesine ilişkin başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump imzaladı, ABD ülkeye giriş yasağı getirdi! Listedeki ülkelerin vatandaşları adım dahi atamayacak
Trump gümrük sopasını yine salladı: Hindistan ve Brezilya'nın vergileri artırıldı
ETİKETLER
#olimpiyatlar
#Donald Trump
#Trans Sporcular
#Spor Pazarlaması
#Başkanlık Kararnamesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.