Trump yönetimini karıştıran Nvidia krizi! Çin'in planı ortaya çıktı

Yapay zeka çipi pazarının tahminen yüzde 90'ına hakim olan Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su olan Jensen Huang perşembe günü istifa etti. New York Times'ın haberine göre Huang'ın istifası, Çinli bir casusla ve Nvidia'da çalışan bir yöneticiyle evlilik dışı ilişkiler yaşadığına dair haberlerin ardından geldi.

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Yaşanan gelişmelerin üzerine Çinli yapay zeka şirketlerinin ihtiyaç duydukları Nvidia çiplerini tedarik etmek için harekete geçtiği bildirildi. Reuters'ın 3 isimsiz kaynağa dayandırdığı haberine göre, Huang'ın istifası sonrası ABD'nin ihracat kontrollerini sıkılaştırmasından endişe eden Çinli teknoloji firmaları, diğer ülkelerdeki bulut sağlayıcılarına yöneliyor.

ÇİNLİLER KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEK İSTİYOR

Haberde adı açıklanmayan büyük bir Çinli firmanın, ABD'nin olası yeni kısıtlamalarına rağmen gelişmiş çiplere erişimi sürdürmek amacıyla diğer ülkelerdeki veri merkezi sağlayıcılarından Nvidia destekli bilgi işlem kapasitesi ayırma konusunda görüşmeler yaptığı belirtildi. Diğer Çinli şirketlerin de aynı konuyu görüşmek üzere yurt dışındaki firmalarla temasa geçtiği aktarıldı.

"ÇİNLİ CASUS" ALİCE HUANG KİMDİR?

Jensen Huang ile ilişki yaşadığı öne sürülen ve "Çin casusu" olarak nitelendirilen Alice Huang, Singapur'daki Megaspeed'in eski bir yöneticisi olarak biliniyor. Bazı ABD hükümet yetkilileri, Megaspeed'i Çin'e yasa dışı yollarla Nvidia çiplerini aktarmakla suçluyor. Megaspeed iddiaları reddederken Çin hükümeti de Alice Huang'ın kendi istihbaratları adına çalışmadığını savundu.

ABD HÜKÜMETİNDEN ÇİN'İN ÇİP ERİŞİMİNE YENİ KISITLAMALAR

The Information'ın haberine göre ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli yapay zeka geliştiricilerinin uzaktan erişim açığından yararlanmasını zorlaştıracak bir düzenleme getiriyor. Yeni kural yürürlüğe girdikten sonra Singapur, Malezya, Tayland, Brezilya, Endonezya, Norveç ve Güney Afrika'daki yerel bulut sağlayıcıları, Nvidia'nın Blackwell çiplerini veya daha gelişmiş modellerini almadan önce ABD hükümetinden lisans almak zorunda olacak.

Şirketler çipleri tam olarak kimlerin alacağını ve ne amaçla kullanılacağını belirten raporları Ticaret Bakanlığı'na sunmakla yükümlü olacak. ABD'deki veri merkezleri ise Çin gibi yasaklı ülkelerdeki müşterilerin uzaktan erişimini engellemeleri şartıyla lisans zorunluluğundan muaf tutulacak.

Nvidia ise daha önce yaptığı açıklamalarda, uzaktan erişimi engellemenin Çin'i kendi yerli çiplerini üretmeye zorlayacağını ve yapay zeka yarışında öne geçireceğini savunarak kurala karşı çıkmıştı.