Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Trump'a ‘Elhamdülillah’ dedirten kriz! 8 Nisan sabahı kıyamet mi kopacak? Hasan Bardakçı cevapladı

ABD ve İran arasındaki savaşta geri sayım başladı. 8 Nisan saat 03:00’te dünyayı ne bekliyor? Kıyamet kopacak mı? Harran Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Anabilimdalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Bardakçı, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'un sorularını cevapladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 16:10

’nda tansiyon zirvede! ABD Başkanı ’ın Hürmüz Boğazı için verdiği süre dolarken, Harran Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Anabilimdalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Bardakçı, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a verdiği demeçte çarpıcı uyarılarda bulundu. Yaşanan sadece bir mi, yoksa küresel ticaretin rotasını değiştirecek gizli bir 'stratejik akıl' operasyonu mu? Trump’ın 'Elhamdülillah' demesinin alt mesajında neler yatıyor? İşte detaylar...

Trump, İran yönetimine Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilere açması için tanıdığı süreyi 8 Nisan tarihine kadar uzattığını duyurdu. Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba sabahı 03:00 civarına denk geliyor. Eğer bu süreye kadar bir anlaşma sağlanmaz veya boğaz açılmazsa, Trump "çok sert" önlemler alacağına dair uyarılarda bulundu.

Sizce bu 8 Nisan krizi gerçekten bir savaş ilanı mı? O gün dünyayı neler bekliyor?

Doç. Dr. Hasan Bardakçı: 8 Nisan sürecini klasik anlamda bir “savaş ilanı” olarak okumak eksik bir analiz olur. Burada daha çok, kontrollü gerilim üretimi üzerinden yürüyen bir jeoekonomik baskı stratejisi söz konusu. Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği kritik bir dar boğazdır ve bu nedenle burada yaşanacak her kriz, sadece askeri değil aynı zamanda küresel arz zincirlerini hedef alan bir müdahale anlamına gelir.

8 Nisan’da dünyayı bekleyen şey büyük ihtimalle doğrudan bir savaş değil; fakat enerji fiyatlarında ani sıçramalar, sigorta maliyetlerinde artış ve özellikle Asya-Avrupa hattında taşımacılık sürelerinin uzaması olacaktır. Bu tür krizler artık klasik savaşlardan ziyade, lojistik hatlar üzerinden yürütülen hibrit ekonomik savaşların bir parçasıdır. Dolayısıyla o gün, bir savaşın başlangıcından çok, küresel ticaretin kırılganlığının yeniden test edildiği bir eşik olarak okunmalıdır.

Türkiye bu krizde nasıl bir denge kurmalı?

Doç. Dr. Hasan Bardakçı: Türkiye’nin burada kurması gereken denge, klasik “tarafsızlık” değil; aktif dengeleyici aktör rolüdür. Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla yalnızca bir transit ülke değil, aynı zamanda alternatif enerji ve ticaret koridorlarının merkezinde yer alan bir ülkedir.

Bu noktada Türkiye üç temel strateji izlemelidir:
Birincisi, enerji arz güvenliğini çeşitlendirmek ve özellikle Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Orta Asya hatlarını güçlendirmek,
İkincisi, kriz dönemlerinde lojistik avantaj sağlayacak alternatif koridorları (Orta Koridor gibi) öne çıkarmak,
Üçüncüsü ise diplomatik düzlemde gerilimi düşürücü, arabulucu bir pozisyon almak.

Türkiye bu süreci doğru yönetirse, krizden etkilenen değil; aksine krizi yöneten ve fırsata çeviren bir ülke konumuna yükselebilir.

Trump’ın tweetlerindeki “Elhamdülillah” ifadesi sizce ne mesaj veriyor?

Doç. Dr. Hasan Bardakçı: Donald Trump’ın “Elhamdülillah” ifadesini kullanması, klasik diplomatik dilin dışında, son derece bilinçli bir psikolojik ve kültürel mesajdır. Bu tür ifadeler, doğrudan Müslüman kamuoyuna yönelik bir sempati üretme çabasından ziyade, daha çok algı yönetimi ve söylem mühendisliği kapsamında değerlendirilmelidir.

Burada iki katmanlı bir mesaj var:
Birincisi, “ben sizin dilinizi de konuşabilirim” diyerek kültürel yakınlık simülasyonu oluşturmak,
İkincisi ise karşı tarafa, yani İran’a, mesajı sadece askeri değil aynı zamanda ideolojik bir düzlemde de verdiğini göstermek.

Ancak bu tür sembolik ifadeler, sahadaki sert güç politikalarını yumuşatan değil, çoğu zaman onları meşrulaştıran araçlara dönüşebilir.

8 Nisan kararı alınırken masada oturan o “stratejik akıl” şu an neyi planlıyor?

Doç. Dr. Hasan Bardakçı: Bugün küresel sistemde kararlar, tek bir liderin refleksiyle değil; çok katmanlı bir stratejik akıl havuzu tarafından şekillendiriliyor. Bu akıl, askeri, ekonomik ve teknolojik unsurları birlikte değerlendirerek hareket eder. 8 Nisan sürecinde planlanan şeyin doğrudan bir savaş başlatmak olduğunu düşünmüyorum. Asıl hedef:

Enerji arzını kontrol altında tutmak,
Çin ve Asya ekonomilerinin maliyetlerini artırmak ve
yollarını yeniden dizayn etmek.

Bu çerçevede İran üzerinden yürütülen baskı, aslında daha geniş bir güç mücadelesinin parçasıdır. Burada amaç, sadece bir ülkeyi değil; küresel ticaretin yönünü ve maliyetini yeniden belirlemektir.

Dolayısıyla “stratejik akıl”, kısa vadeli bir çatışmadan ziyade, uzun vadeli bir küresel güç yeniden dağılımı planlamaktadır. Bu süreçte enerji koridorları, limanlar ve lojistik hatlar, artık tanklardan ve füzelerden çok daha belirleyici hale gelmiştir.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.