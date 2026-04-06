Trump'a ‘Elhamdülillah’ dedirten kriz! 8 Nisan sabahı kıyamet mi kopacak? Hasan Bardakçı cevapladı

Hürmüz Boğazı’nda tansiyon zirvede! ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı için verdiği süre dolarken, Harran Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Anabilimdalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Bardakçı, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a verdiği demeçte çarpıcı uyarılarda bulundu. Yaşanan sadece bir enerji krizi mi, yoksa küresel ticaretin rotasını değiştirecek gizli bir 'stratejik akıl' operasyonu mu? Trump’ın 'Elhamdülillah' demesinin alt mesajında neler yatıyor? İşte detaylar...

Trump, İran yönetimine Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilere açması için tanıdığı süreyi 8 Nisan tarihine kadar uzattığını duyurdu. Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba sabahı 03:00 civarına denk geliyor. Eğer bu süreye kadar bir anlaşma sağlanmaz veya boğaz açılmazsa, Trump "çok sert" önlemler alacağına dair uyarılarda bulundu.

Sizce bu 8 Nisan krizi gerçekten bir savaş ilanı mı? O gün dünyayı neler bekliyor?

Doç. Dr. Hasan Bardakçı: 8 Nisan sürecini klasik anlamda bir “savaş ilanı” olarak okumak eksik bir analiz olur. Burada daha çok, kontrollü gerilim üretimi üzerinden yürüyen bir jeoekonomik baskı stratejisi söz konusu. Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği kritik bir dar boğazdır ve bu nedenle burada yaşanacak her kriz, sadece askeri değil aynı zamanda küresel arz zincirlerini hedef alan bir müdahale anlamına gelir.

8 Nisan’da dünyayı bekleyen şey büyük ihtimalle doğrudan bir savaş değil; fakat enerji fiyatlarında ani sıçramalar, sigorta maliyetlerinde artış ve özellikle Asya-Avrupa hattında taşımacılık sürelerinin uzaması olacaktır. Bu tür krizler artık klasik savaşlardan ziyade, lojistik hatlar üzerinden yürütülen hibrit ekonomik savaşların bir parçasıdır. Dolayısıyla o gün, bir savaşın başlangıcından çok, küresel ticaretin kırılganlığının yeniden test edildiği bir eşik olarak okunmalıdır.

Türkiye bu krizde nasıl bir denge kurmalı?

Doç. Dr. Hasan Bardakçı: Türkiye’nin burada kurması gereken denge, klasik “tarafsızlık” değil; aktif dengeleyici aktör rolüdür. Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla yalnızca bir transit ülke değil, aynı zamanda alternatif enerji ve ticaret koridorlarının merkezinde yer alan bir ülkedir.

Bu noktada Türkiye üç temel strateji izlemelidir:

Birincisi, enerji arz güvenliğini çeşitlendirmek ve özellikle Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Orta Asya hatlarını güçlendirmek,

İkincisi, kriz dönemlerinde lojistik avantaj sağlayacak alternatif koridorları (Orta Koridor gibi) öne çıkarmak,

Üçüncüsü ise diplomatik düzlemde gerilimi düşürücü, arabulucu bir pozisyon almak.

Türkiye bu süreci doğru yönetirse, krizden etkilenen değil; aksine krizi yöneten ve fırsata çeviren bir ülke konumuna yükselebilir.

Trump’ın tweetlerindeki “Elhamdülillah” ifadesi sizce ne mesaj veriyor?

Doç. Dr. Hasan Bardakçı: Donald Trump’ın “Elhamdülillah” ifadesini kullanması, klasik diplomatik dilin dışında, son derece bilinçli bir psikolojik ve kültürel mesajdır. Bu tür ifadeler, doğrudan Müslüman kamuoyuna yönelik bir sempati üretme çabasından ziyade, daha çok algı yönetimi ve söylem mühendisliği kapsamında değerlendirilmelidir.

Burada iki katmanlı bir mesaj var:

Birincisi, “ben sizin dilinizi de konuşabilirim” diyerek kültürel yakınlık simülasyonu oluşturmak,

İkincisi ise karşı tarafa, yani İran’a, mesajı sadece askeri değil aynı zamanda ideolojik bir düzlemde de verdiğini göstermek.

Ancak bu tür sembolik ifadeler, sahadaki sert güç politikalarını yumuşatan değil, çoğu zaman onları meşrulaştıran araçlara dönüşebilir.

8 Nisan kararı alınırken masada oturan o “stratejik akıl” şu an neyi planlıyor?

Doç. Dr. Hasan Bardakçı: Bugün küresel sistemde kararlar, tek bir liderin refleksiyle değil; çok katmanlı bir stratejik akıl havuzu tarafından şekillendiriliyor. Bu akıl, askeri, ekonomik ve teknolojik unsurları birlikte değerlendirerek hareket eder. 8 Nisan sürecinde planlanan şeyin doğrudan bir savaş başlatmak olduğunu düşünmüyorum. Asıl hedef:

Enerji arzını kontrol altında tutmak,

Çin ve Asya ekonomilerinin maliyetlerini artırmak ve

Küresel ticaret yollarını yeniden dizayn etmek.

Bu çerçevede İran üzerinden yürütülen baskı, aslında daha geniş bir güç mücadelesinin parçasıdır. Burada amaç, sadece bir ülkeyi değil; küresel ticaretin yönünü ve maliyetini yeniden belirlemektir.

Dolayısıyla “stratejik akıl”, kısa vadeli bir çatışmadan ziyade, uzun vadeli bir küresel güç yeniden dağılımı planlamaktadır. Bu süreçte enerji koridorları, limanlar ve lojistik hatlar, artık tanklardan ve füzelerden çok daha belirleyici hale gelmiştir.