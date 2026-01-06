Trump'a Maduro eşofmanıyla tepki! Stadyuma böyle girdiler

Dünya futbolunun önde gelen ülkelerinden biri olan İspanya'dan ABD'nin Venezuela operasyonuna bir garip tepki geldi. La Liga'da mücadele eden RCD Mallorca futbol kulübü 4 Ocak Pazar akşamı kendi sahasında dikkat çeken bir olaya imza attı.

Lig maçında Girona'yı sahasında ağırlayan RCD Mallorca'nın futbolcuları stadyuma girerken giydiği eşofmanlarla dikkat çekti.

"MADURO EŞOFMANI" GÖZLERDEN KAÇMADI

Kulübün oyuncuları, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'nin düzenlediği operasyonla alıkonularak USS Iwo Jima isimli gemide giydiği eşofmanlardan giydi.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, futbolcuların stadyuma giriş görüntülerine yer verildi. Görüntülerdeki "Maduro eşofmanı" gözlerden kaçmadı.