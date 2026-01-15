Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump'ı sadece generaller değil, halkta yalnız bıraktı! Bir anket her şeyi gözler önüne serdi

ABD'de yapılan bir anket Trump'ın Grönland hakkındaki düşüncelerinin halk tarafından nasıl karşılandığını gözler önüne serdi. ABD'nin Grönland'ı kontrol altına almaya çalışmasını konu alan ankette halk, yüzde 75 oranında karşı çıktığını gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump'ı sadece generaller değil, halkta yalnız bıraktı! Bir anket her şeyi gözler önüne serdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 17:28

ABD merkezli haber kanalı CNN’in, bağımsız araştırma şirketi SSRS’ye 1209 kişiyle yaptırdığı ankette katılımcılara, ABD’nin Grönland’ı kontrol altına alma girişimini destekleyip desteklemeyecekleri soruldu.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 75’i bu adıma karşı çıkarken, yüzde 25’lik bir kesim ise destek verdiğini ifade etti.

Araştırmada, karşı çıkanların oranı Demokratlar arasında yüzde 94’e ulaşırken, Cumhuriyetçilerde bu oran yüzde 50 olarak ölçüldü.

ABD’nin Venezuela’da askeri bir aksiyon alması sorusuna ise katılımcıların yüzde 52’si olumsuz cevap verirken, yüzde 48’i böyle bir adımı desteklediğini dile getirdi.

Trump'ı sadece generaller değil, halkta yalnız bıraktı! Bir anket her şeyi gözler önüne serdi

TRUMP GÖZÜNÜ GRÖNLAND'A DİKTİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Grönland'ı alması halinde NATO'nun daha güçlü ve etkili olacağını ileri sürmüştü.

Trump, daha önce de Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Trump'ı sadece generaller değil, halkta yalnız bıraktı! Bir anket her şeyi gözler önüne serdi

GENERALLER TRUMP'I OYALIYOR

Geçtiğimiz günlerde adını açıklamayan bir kaynağın belirttiğine göre üst düzey askeri yetkililer, Trump’ı Grönland kararından vazgeçirmek için farklı yollar denediğini belirtmişti. Adı açıklanmayan kaynak, "Rusya’nın Batı'nın yaptırımlarından kaçınmak için kullandığı ‘hayalet gemileri’ durdurmak veya İran'a saldırı düzenlemek gibi daha az tartışmalı önlemlerden bahsederek Trump'ın dikkatini dağıtmaya çalıştılar" ifadelerini kullanmıştı.

Bir diğer kaynak ise, "Generaller, Trump'ın Grönland planının çılgınca ve yasa dışı olduğunu düşünüyor. Bu yüzden onu başka büyük askeri operasyonlarla oyalama çabası içindeler. Onlara göre bu, 5 yaşındaki bir çocukla uğraşmak gibi bir şey" yorumunu yapmıştı.

İngiliz diplomatlar, Trump'ın Grönland operasyonu ile ara seçimlerden önce ABD seçmenlerinin dikkatini ABD ekonomisinin performansından başka yöne çekmek istediğini ve Kongre’nin kontrolünü Demokratlara kaptırabileceğini düşündüğünü ifade etmişti

Trump'ı sadece generaller değil, halkta yalnız bıraktı! Bir anket her şeyi gözler önüne serdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump gözünü Latin Amerika'dan çekmedi: Asker göndermeyi planlıyor
Beyaz Saray'da Grönland toplantısı! Danimarka'dan ABD'ye rest: Kabul edilemez
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.