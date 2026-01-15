Trump'ı sadece generaller değil, halkta yalnız bıraktı! Bir anket her şeyi gözler önüne serdi

ABD merkezli haber kanalı CNN’in, bağımsız araştırma şirketi SSRS’ye 1209 kişiyle yaptırdığı ankette katılımcılara, ABD’nin Grönland’ı kontrol altına alma girişimini destekleyip desteklemeyecekleri soruldu.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 75’i bu adıma karşı çıkarken, yüzde 25’lik bir kesim ise destek verdiğini ifade etti.

Araştırmada, karşı çıkanların oranı Demokratlar arasında yüzde 94’e ulaşırken, Cumhuriyetçilerde bu oran yüzde 50 olarak ölçüldü.

ABD’nin Venezuela’da askeri bir aksiyon alması sorusuna ise katılımcıların yüzde 52’si olumsuz cevap verirken, yüzde 48’i böyle bir adımı desteklediğini dile getirdi.

TRUMP GÖZÜNÜ GRÖNLAND'A DİKTİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Grönland'ı alması halinde NATO'nun daha güçlü ve etkili olacağını ileri sürmüştü.

Trump, daha önce de Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

GENERALLER TRUMP'I OYALIYOR

Geçtiğimiz günlerde adını açıklamayan bir kaynağın belirttiğine göre üst düzey askeri yetkililer, Trump’ı Grönland kararından vazgeçirmek için farklı yollar denediğini belirtmişti. Adı açıklanmayan kaynak, "Rusya’nın Batı'nın yaptırımlarından kaçınmak için kullandığı ‘hayalet gemileri’ durdurmak veya İran'a saldırı düzenlemek gibi daha az tartışmalı önlemlerden bahsederek Trump'ın dikkatini dağıtmaya çalıştılar" ifadelerini kullanmıştı.

Bir diğer kaynak ise, "Generaller, Trump'ın Grönland planının çılgınca ve yasa dışı olduğunu düşünüyor. Bu yüzden onu başka büyük askeri operasyonlarla oyalama çabası içindeler. Onlara göre bu, 5 yaşındaki bir çocukla uğraşmak gibi bir şey" yorumunu yapmıştı.

İngiliz diplomatlar, Trump'ın Grönland operasyonu ile ara seçimlerden önce ABD seçmenlerinin dikkatini ABD ekonomisinin performansından başka yöne çekmek istediğini ve Kongre’nin kontrolünü Demokratlara kaptırabileceğini düşündüğünü ifade etmişti