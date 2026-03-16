Trump'ın 'Hürmüz Koalisyonu' hayal oldu! Tehditler işe yaramadı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın geçişlere izin vermediği Hürmüz Boğazı için 'koalisyon' çağrısında bulundu. Hatta NATO'ya tehditler savuran Trump, "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağını söyledi. Fakat Trump'ın bu sözleri de fayda etmedi, istediği koalisyon kurulamadan son buldu. Birçok ülke, Trump'a 'ret' cevabı verdi.

ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle misilleme olarak İran'ın 'ndan geçen gemi ve tankerleri hedef alması, boğazdan geçişlere izin vermemesi petrol fiyatlarını zirveye taşıdı. Asya ülkeleri artan benzin fiyatlarına karşı bir bir tasarruf tedbirleri açıklarken ABD'de benzin fiyatları yukarı çekildi. Küresel enerji fiyatlarında sert dalgalanmaları durdurmak için İran'a saldırıları bitirmek yerine Hürmüz Boğazı'nda çözüm aramaya başlayan ABD Başkanı , 7 ülkeye 'Hürmüz Koalisyonu kuralım' çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği ülkelerinde kendilerinden daha fazla mayın tarama gemisi olduğunu belirtirken 'ya tehditler savurdu. Trump, NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağını söyledi. Fakat Trump'ın tüm çabaları boşa çıktı, birçok ülkeden 'ret' cevabı geldi.

NATO: ATILACAK ADIMLAR ATILDI

Adının açıklanmasını istemeyen bir NATO yetkilisi, ittifakın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin bir rol oynayıp oynamayacağına ilişkin sorusunu cevapladı. "Müttefikler Akdeniz’de ilave güvenlik sağlamak için zaten adımlar attı." ifadesini kullanan yetkili, aynı zamanda üye ülkelerin bireysel olarak Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik bağlamı da dahil olmak üzere daha fazla ne yapabilecekleri konusunda ABD ve diğerleriyle görüşmeler yürüttüklerini kaydetti.

ALMANYA: SAVAŞIN NATO İLE BİR İLGİSİ YOK

Alman hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada İran'daki savaşın NATO ile bir ilgisi bulunmadığını belirterek Almanya'nın hem savaşa hem de Hürmüz Boğazı'nın askeri yöntemlerle açık tutulmasına yönelik girişimlere katılmayacağını ifade etti. Sözcü açıklamasında, "Bu savaş devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın askeri yöntemle açık tutulmasına yönelik herhangi bir çabaya katılım gösterilmeyecektir" dedi.

İNGİLTERE: ÜLKEMİZ SAVAŞA ÇEKİLMEYECEK

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da ülkesinin bölgesel bir savaşa çekilmeyeceğini vurguladı. Starmer, ABD ile ilişkilerin güçlü olduğunu belirtirken, mevcut sürecin dikkatli yönetilmesi gerektiğini söyledi. Starmer, "Bu oldukça çıkarcı bir başkanlık dönemi ve bizim görevimiz bu süreci doğru yönetmektir. ABD ile Birleşik Krallık arasındaki dostluk çok derindir ve bu ilişki bireylerden daha uzun süre devam edecektir" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN: KATILMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Yunanistan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaya yönelik planına dahil olmayacağını belirterek, "Yunanistan’ın Hürmüz Boğazı içindeki operasyonlara katılması söz konusu değildir" dedi.

İTALYA: SAVAŞ GENİŞLETİLMEMELİ

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz ve Somali açıklarındaki iki misyonunun Hürmüz Boğazı'nı kapsayacak şekilde genişletilecek nitelikte olmadığını düşündüğünü söyledi.

AVUSTRALYA: HÜRMÜZ BOĞAZI'NA GEMİ GÖNDERMEYECEĞİZ

Avustralya Ulaştırma Bakanı Catherine King, "Hürmüz Boğazı'na bir gemi göndermeyeceğiz. Bunun ne kadar son derece önemli olduğunu biliyoruz ancak bu bizden istenen bir şey değil ve biz de bu konuda bir katkıda bulunmuyoruz." ifadelerini kullandı.

JAPONYA: ÖYLE BİR PLANIMIZ YOK

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Orta Doğu'ya Japonya Savunma Kuvvetleri gönderme konusunda hükümetin şu anda herhangi bir planı olmadığını söyledi.

Öte yandan Macaristan, Çekya ve Slovakya'dan ise Hürmüz Boğazı'ndaki pozisyonlarını belirtecek net bir açıklama yapılmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin öncü olduğu yöntem Hürmüz Boğazı'nda da çözüm olabilir
ABD-İsrail-İran savaşında son durum: Trump Hürmüz Boğazı için çözüm arıyor, Lübnan saldırı altında
