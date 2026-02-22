ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida eyaletinde yer alan Mar-a-Lago konutuna gece saatlerinde bir kişi izinsiz girmeye çalıştı.

Dinle Özetle

Trump’ın konutuna baskın girişimi! Gizli Servis vurarak durdurdu Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 86

HABERİN ÖZETİ Trump’ın konutuna baskın girişimi! Gizli Servis vurarak durdurdu ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago konutuna gece saatlerinde izinsiz girmeye çalışan bir kişi, Gizli Servis ajanları tarafından vurularak etkisiz hale getirildi ve yaşamını yitirdi. Olay gece saatlerinde meydana geldi. Şüpheli, 20'li yaşlarındaydı. Gizli Servis ajanları şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi. Şüphelinin yanında av tüfeğine benzer bir cisim ve yakıt bidonu bulundu. Şüphelinin konuta neden girmeye çalıştığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Konutu koruyan ABD Gizli Servis ajanları, 20’li yaşlardaki şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi; şüphelinin müdahalenin ardından yaşamını yitirdiği açıklandı.

TÜFEK VE BİDONLA GELDİ

Gizli Servis, şüphelinin kuzey kapısından giriş yapmaya çalıştığını ve yanında av tüfeğine benzer bir cisim ile yakıt bidonu bulunduğunu bildirdi.

Olay sırasında Trump’ın Washington, D.C.’de olduğu belirtilirken, şüphelinin konuta neden girmeye çalıştığı ise bilinmiyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE SİLAH DOĞRULTMUŞ

Palm Beach County Şerifi Rick Bradshaw, ABD Başkanı Donald Trump'a ait konuta izinsiz giren silahlı saldırgan hakkında basın toplantısı düzenledi. Bradshaw, saldırganın gece yerel saatle 01.30’da konutun bahçesine girdiğinin tespit edildiğini belirterek, "Ekipteki bir şerif yardımcısı ve iki Gizli Servis ajanı, durumu araştırmak için o bölgeye gitti" dedi.

Saldırganın elinde benzin bidonu ve av tüfeği olduğunu aktaran Bradshaw, "Ona elindekileri bırakması emredildi, ancak o benzin bidonunu yere bıraktı ve av tüfeğiyle nişan aldı. O anda şerif yardımcısı ve iki Gizli Servis ajanı silahlarını ateşleyerek tehdidi etkisiz hale getirdi. Adam olay yerinde hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Bradshaw, ayrıca saldırganın taşıdığı av tüfeğinin bir fotoğrafını gösterdi.