Trump’ın konutuna baskın girişimi! Gizli Servis vurarak durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida eyaletinde yer alan Mar-a-Lago konutuna gece saatlerinde bir kişi izinsiz girmeye çalıştı.
Konutu koruyan ABD Gizli Servis ajanları, 20’li yaşlardaki şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi; şüphelinin müdahalenin ardından yaşamını yitirdiği açıklandı.
Gizli Servis, şüphelinin kuzey kapısından giriş yapmaya çalıştığını ve yanında av tüfeğine benzer bir cisim ile yakıt bidonu bulunduğunu bildirdi.
Olay sırasında Trump’ın Washington, D.C.’de olduğu belirtilirken, şüphelinin konuta neden girmeye çalıştığı ise bilinmiyor.
Palm Beach County Şerifi Rick Bradshaw, ABD Başkanı Donald Trump'a ait konuta izinsiz giren silahlı saldırgan hakkında basın toplantısı düzenledi. Bradshaw, saldırganın gece yerel saatle 01.30’da konutun bahçesine girdiğinin tespit edildiğini belirterek, "Ekipteki bir şerif yardımcısı ve iki Gizli Servis ajanı, durumu araştırmak için o bölgeye gitti" dedi.
Saldırganın elinde benzin bidonu ve av tüfeği olduğunu aktaran Bradshaw, "Ona elindekileri bırakması emredildi, ancak o benzin bidonunu yere bıraktı ve av tüfeğiyle nişan aldı. O anda şerif yardımcısı ve iki Gizli Servis ajanı silahlarını ateşleyerek tehdidi etkisiz hale getirdi. Adam olay yerinde hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
Bradshaw, ayrıca saldırganın taşıdığı av tüfeğinin bir fotoğrafını gösterdi.