Trump'ın manzarası Grönland haritası! Beyaz Saray'dan dikkat çeken paylaşım

Beyaz Saray'n X hesabından paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti. Fotoğrafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın ofisinin penceresinden büyük bir Grönland haritasına baktığı görülüyor.

https://x.com/WhiteHouse/status/2010902536757162398

Beyaz Saray, fotoğrafa bir de not düştü ve ''Durumu takip etmek için tıklayın'' yazdı.

GRÖNLAND'IN 51. EYALET OLMASI İÇİN YASA TASARISI TEKLİFİ

Öte yandan ABD Kongresinin Cumhuriyetçi üyelerinden Randy Fine, "Grönland'ın gönüllü olarak ABD'ye katılmasını" öngören bir tasarıyı, Temsilciler Meclisi'ne sundu.

Fine, açıklamasında, sunduğu tasarının, Grönland'ın ABD'ye gönüllü şekilde 51. eyalet olarak katılmasını öngördüğünü ve Donald Trump yönetimine bu konuda gerekli adımları atma yetkisi verdiğini vurguladı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi, açıklamasında, "Grönland, görmezden gelebileceğimiz uzak bir yer değil, hayati bir ulusal güvenlik varlığıdır. Grönland'ı kontrol eden, Kuzey Kutbu'nun önemli deniz yollarını ve Amerika Birleşik Devletleri'ni koruyan güvenlik yapısını da kontrol eder. Amerika, bu geleceği, değerlerimizi hor gören ve güvenliğimizi zayıflatmaya çalışan rejimlerin eline bırakamaz." ifadesini kullandı.

Söz konusu yasa tasarısının, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gelip gelmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.