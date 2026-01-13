Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump'ın manzarası Grönland haritası! Beyaz Saray'dan dikkat çeken paylaşım

Venezuela'nın ardından gözünü Grönland'a diken ABD Başkanı Donald Trump'ın bir fotoğrafı Beyaz Saray'ın X hesabından paylaşıldı. Fotoğrafta Trump, bir camdan Grönland haritasına bakıyor. Beyaz SAray bu fotoğrafa bir de not düştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 14:38

Beyaz Saray'n X hesabından paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti. Fotoğrafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın ofisinin penceresinden büyük bir Grönland haritasına baktığı görülüyor.

https://x.com/WhiteHouse/status/2010902536757162398

Beyaz Saray, fotoğrafa bir de not düştü ve ''Durumu takip etmek için tıklayın'' yazdı.

Trump'ın manzarası Grönland haritası! Beyaz Saray'dan dikkat çeken paylaşım

GRÖNLAND'IN 51. EYALET OLMASI İÇİN YASA TASARISI TEKLİFİ

Öte yandan ABD Kongresinin Cumhuriyetçi üyelerinden Randy Fine, "Grönland'ın gönüllü olarak ABD'ye katılmasını" öngören bir tasarıyı, Temsilciler Meclisi'ne sundu.

Fine, açıklamasında, sunduğu tasarının, Grönland'ın ABD'ye gönüllü şekilde 51. eyalet olarak katılmasını öngördüğünü ve Donald Trump yönetimine bu konuda gerekli adımları atma yetkisi verdiğini vurguladı.

Trump'ın manzarası Grönland haritası! Beyaz Saray'dan dikkat çeken paylaşım

Cumhuriyetçi Kongre üyesi, açıklamasında, "Grönland, görmezden gelebileceğimiz uzak bir yer değil, hayati bir ulusal güvenlik varlığıdır. Grönland'ı kontrol eden, Kuzey Kutbu'nun önemli deniz yollarını ve Amerika Birleşik Devletleri'ni koruyan güvenlik yapısını da kontrol eder. Amerika, bu geleceği, değerlerimizi hor gören ve güvenliğimizi zayıflatmaya çalışan rejimlerin eline bırakamaz." ifadesini kullandı.

Söz konusu yasa tasarısının, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gelip gelmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'da can kaybı 600'ü aştı, ABD Başkanı Trump 2 saldırı ihtimalini değerlendiriyor
İngiltere Grönland'ın güvenliği için adaya çıkarma yapabilir!
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.