Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff Rıza Pehlevi ile mi görüştü? İddia aynı şeyi akıllara getirdi

İran’daki hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Venezuela'ya karşı saldırı emri verip, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçıran ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un sürgündeki Rıza Pehlevi ile gizli bir görüşme yaptığı iddia edildi. Beyaz Saray’ın "geçiş dönemi" planları bu görüşmeyle yeniden alevlendi.

Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff Rıza Pehlevi ile mi görüştü? İddia aynı şeyi akıllara getirdi
ABD basını, ABD Başkanı ’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ’un geçtiğimiz hafta sonu Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi ile gizlice görüştüğünü iddia etti.

GİZLİ GÖRÜŞMENİN ODAĞINDAKİ PROTESTOLAR

İran'da 28 Aralık'ta başladıktan sonra kısa sürede hükümet karşıtı protestolara ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ederken, ABD basını ortaya yeni bir iddia attı. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un geçtiğimiz hafta sonu Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi ile gizlice görüştüğü öne sürüldü. Haberlerde, görüşmede İran'da devam eden protestoların ele alındığı ifade edildi.

İran’da 1979 yılındaki İslam Devrimi sırasında tahttan indirilen Şah'ın oğlu Pehlevi, ABD'deki sürgünde muhalefet grubuna liderlik ediyor. Pehlevi, İran’da rejim değişikliği olması halinde "geçiş dönemi" lideri olarak göreve almak için girişimlerde bulunurken, Trump, henüz Pehlevi’ye destek vermiyor.

Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff Rıza Pehlevi ile mi görüştü? İddia aynı şeyi akıllara getirdi

İRANLILAR ANKETLERDE NE DEDİ?

Öte yandan Kasım 2025'te yapılan ankette, İranlıların yaklaşık üçte biri Pehlevi'yi desteklediği diğer üçte birinin ise Pehlevi'ye şiddetle karşı çıktığı görüldü.

