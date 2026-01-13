Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Trump'tan İran'daki göstericilere açık çek: Devam edin, yardım yolda

ABD Başkanı Donald Trump, hayat pahalılığı nedeniyle başlayan ve günlerdir süren protestolarla ilgili yeni bir destek mesajı verdi. Trump "İranlılar protesto gösterilerine devam edin, yardım yolda." dedi.

Trump'tan İran'daki göstericilere açık çek: Devam edin, yardım yolda
İran'da yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolarda can kaybı ve yaralı sayısı her geçen gün artarken olayların ne zaman durulacağı dünya genelinde merak ediliyor.

Protestolara ve protestoları düzenleyenlere başından beri destek veren ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir açıklama yaptı.

"İRANLI YETKİLİLERLE TOPLANTILARIMI İPTAL ETTİM"

"İranlı vatanseverler, protestolarınıza devam edin." mesajı veren Trump "Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle olan tüm toplantılarımı iptal ettim. Yardım yolda." ifadelerini kullandı.

"KURUMLARINIZI ELE GEÇİRİN"

"Kurumlarınızı ele geçirin." sözüyle protestoculara da yol gösteren Trump "Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Büyük bir bedel ödeyecekler. " dedi.

NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 646 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ve adı açıklanmayan İranlı bir yetkili ise ülkedeki gösterilerde güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade etmişti. İranlı yetkili, hem protestocuların hem de güvenlik personelinin ölümlerinin arkasında "teröristlerin" olduğunu söylemişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

