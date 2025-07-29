Trump'ın Rusya'ya verdiği sürenin ardından Kremlin'den ilk açıklama: Not aldık!

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, günlük basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Peskov, bir basın mensubunun ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da ateşkes için Rusya'ya süre verdiğini, bu sürede ateşkese ulaşılmaması durumunda Rusya'nın yaptırımla karşı karşıya kalacakları yönündeki açıklamasının "not alındığını" söyledi.

Peskov, "Başkan Trump'ın dünkü açıklamasını not aldık. Özel askeri operasyon devam ediyor. Ukrayna çevresindeki çatışmayı çözmek ve bu çözüm sürecinde çıkarlarımızı korumak için barış sürecine bağlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

''SAVAŞA DOĞRU ATILAN BİR ADIM!''

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD liderini 'sorumsuz ve tehlikeli' olarak nitelendirdiği bir yazılı açıklama yayımladı.

''SAVAŞA DOĞRU ATILAN BİR ADIM!''

Medvedev, Trump’ın Rusya’yı İran veya İsrail gibi algılamaması gerektiğini belirterek, "Her yeni ültimatom, bir tehdit ve Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle savaşa doğru atılan bir adımdır," ifadelerini kullandı.

''JOE'NUN YOLUNDAN GİTMEYİN!''

''İki şeyi hatırlamalı. Rusya, İsrail ya da İran değil.'' diyen Medvedev, ABD'nin eski lideri Joe Biden'a atıfta bulunarak, ''Uykucu Joe'nun yolundan gitmeyin" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN RUSYA'YA SÜRE

İngiltere temasları sırasında Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes ihtimali üzerine konuşan Trump, "Bugünden itibaren yaklaşık 10 ya da 12 gün için yeni bir son tarih vereceğim. Beklemek için bir neden yok. Beklemeleri için bir neden yok bekliyorlar. Cömert olmak istiyorum ancak herhangi bir ilerleme kaydedildiğini görmüyoruz. (Putin'e) Yalan ifadesini kullanmak istemiyoruz. Üç kez görüştük. Ateşkes, barış olabileceğini konuştuk. Bu işi bitirmek için ne yapılacaksa yapacağını konuştuk. Sonra bir yerlere füzeler attı. Barış için konuşurken bunlar oldu. Artık daha fazla konuşmayacağım dedim" demişti.