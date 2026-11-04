Trump'ın seçim yenilgisinin ardından İran dini lideri Hamaney'den sert mesaj

ABD'deki ara seçimlerde Başkan Trump'ın tarafı Cumhuriyetçiler hem Senato'da hem Temsilciler Meclisi'nde Demokratların gerisinde kaldı. Trump'ın yenilgiye uğramasının ardından gözler İran'a çevrildi. İran dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama geldi. Hamaney'e atfedilen açıklamada, ABD'deki siyasi güç dengelerinin değişmesinin Washington'un İran'a yönelik tutumunda köklü bir dönüşüm anlamına gelmeyeceği savunuldu.

''ABD DÜŞMANCA TAVRINDAN VAZGEÇMEZ''

Açıklamada, ABD'deki parti değişimlerinin ülkenin İran'a yönelik yaklaşımını değiştireceğini umanların veya verilecek tavizlerle Washington'un düşmanca tutumundan vazgeçeceğini düşünenlerin büyük bir yanılgı içinde olduğu belirtildi.

Hamaney'in değerlendirmesinde, İran'ın güvenliğini ABD iç siyasetindeki gelişmelere bağlamaması gerektiği mesajı öne çıktı.

İran'ın dini liderinin açıklamasında, İran'a yönelik yeni bir saldırının derhal, etkili biçimde ve coğrafi sınırlama olmaksızın karşılanması da istendi.

''ABD'NİN YENİLMEZ OLDUĞU DÜŞÜNCESİ SARSILDI''

Hamaney'e atfedilen seçim sonrası değerlendirmede, Basra Körfezi'nde ve özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin ABD'nin yenilmez olduğu düşüncesini sarstığı ileri sürüldü. Açıklamada, güvenliğini kendi halkından çok yabancı güçlere dayandıran yönetimlerin zayıflıklarının ortaya çıktığı savunuldu.

Hamaney ayrıca, İran'ın bölgede desteklediği ve "direniş cephesi" olarak adlandırdığı silahlı grupların duruşuna övgüde bulundu.

ABD SEÇİMLERİNDE SON DURUM

Associated Press (AP) ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, sandıkların kapandığı eyaletlerde Senato yarışının kazananları belli oldu.

Senato'da seçime konu koltuklardan 20'sini Demokratların, 12'sini Cumhuriyetçilerin almasıyla, Demokratlar 54, Cumhuriyetçiler 43 sandalyeye ulaştı.

Seçimlerde 7 sandalyeyi Cumhuriyetçilerin elinden alan Demokratlar, Senato'da çoğunluğu sağlamış oldu.