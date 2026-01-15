Trump'ın sözlerini İran onayladı: Erfan Soltani'ye ölüm cezası uygulanmayacak

İran Yargı Erki, protestolar sırasında 10 Mart’ta gözaltına alınan ve idam cezası çarptırıldığı iddia edilen 26 yaşındaki Erfan Soltani'nin ölüm cezasının uygulanmayacağını açıkladı.

Açıklamada, ülkenin Kerec şehrindeki merkez hapishanesinde tutulan Soltani'nin "ülkenin iç güvenliğine karşı komplo kurmak ve rejime karşı propaganda faaliyetlerinde bulunmak" suçlamasıyla yargılandığını, ancak bu suçlamaların mahkeme tarafından doğrulanması durumunda da ölüm cezasının uygulanmayacağı kaydedildi.

10 MART'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Erfan Soltani, 10 Mart’ta İran polisi tarafından gözaltına alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Erfan, ölüm cezasına çarptırılan ilk protestocu, ancak sonuncu olmayacak" ifadeleri kullanılarak gösterilerde 10 binden fazla İranlının tutuklandığı kaydedilmişti.

TRUMP İDAMLARIN DURDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde gündemin sıcak başlığı İran'la ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İran'da devam eden gösterilere ilişkin Trump, "Bize, İran'da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok. Eğer olursa hepimiz üzülürüz. Ancak bana ulaşan bilgilere göre infazlar durmuş. İnfaz yapmayacaklar." demişti.

Kendilerine bu bilginin nasıl ulaştığı sorusuna cevap veren Trump, doğrudan bir kaynak belirtmeden söz konusu bilginin güvenilir kaynaklardan geldiğini ve bilginin doğru olup olmadığını yakından takip edeceklerini söylemişti.

"Bugün çok sayıda infazın gerçekleştirilmesi planlanıyordu ancak bu infazlar gerçekleştirilmeyecek. Yetkili kaynaklardan bu bilgiyi aldık ve umarım bu bilgi doğrudur." şeklinde konuşan Trump, halen askeri seçeneklerin masada olup olmadığı sorusuna ise "Sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz​​​​​​​." cevabını vermişti.