Trump'ın tüm tehditlerine rağmen İspanya geri adım atmadı: Bu felakete karşıyız!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Rota ve Moron askeri üslerinin İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermemesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya ile ticari ilişkileri kesme tehdidinin ardından ilk kez konuştu. Başbakan Sanchez 10 dakikalık konuşmasında, "İnsanlığın büyük felaketleri işte böyle başlıyor. Milyonların kaderiyle Rus ruleti oynayamazsınız" dedi.

''SAVAŞA HAYIR!''

Sanchez, Ukrayna, Gazze ve 20 yıldan fazla bir süre önce yaşanan Irak Savaşı'na değinerek, "Geçmişin hatalarını tekrarlamaya karşıyım" dedi. Sanchez, "Hükümetimin tutumu şöyle özetlenebilir: Savaşa hayır" ifadelerini kullandı. Sanchez, İspanya'nın tutumunun "açık ve tutarlı" olduğunu, Ukrayna ve Gazze'ye verilen cevapla aynı olduğunu vurguladı.

Trump'ın tehditlerinin Madrid'i İran'daki ABD-İsrail savaşını desteklemeye zorlamayacağına işaret eden Sanchez, "Dünya için kötü olan veya değerlerimize ve çıkarlarımıza aykırı olan bir şeye sırf birilerinin misillemesinden kaçınmak için ortak olmayacağız" şeklinde konuştu.

Sanchez, "Hepimizi koruyan uluslararası hukukun ihlaline hayır diyoruz. Dünyanın sorunlarını yalnızca bombalarla yapılan çatışmalar yoluyla çözebileceğini varsaymaya hayır diyoruz. Geçmişin hatalarını tekrarlamaya hayır diyoruz. Savaşa hayır diyoruz" ifadelerini kullandı.

''PERVASIZ VE YASA DIŞI''

Sanchez, İran rejiminin çöküşünün kesin sonuçlarını tahmin edemeyeceğini ancak "bunun daha adil bir uluslararası düzene, daha yüksek maaşlara, daha iyi kamu hizmetlerine veya daha sağlıklı bir çevreye yol açmayacağından" emin olduğunu vurguladı.

Sanchez, "Şu an gördüğümüz şey daha fazla ekonomik belirsizlik, petrol ve doğal gaz fiyatlarında daha fazla artış. Bu yüzden biz İspanya'da bu felakete karşıyız. Çünkü hükümetlerin insanların yaşamlarını daha da kötüleştirmek için değil, insanların yaşamlarını iyileştirmek, sorunlara çözüm üretmek için burada olduklarını anlıyoruz" dedi.

Sanchez'in ABD ve İsrail'in İran'ı bombalamasını "pervasız ve yasa dışı" şeklinde nitelendirip kınamasının ve ABD uçaklarının İran'a saldırılarda İspanya'nın güneyindeki deniz ve hava üslerini kullanmasına izin vermemesinin ardından iki NATO müttefiki arasındaki gerilim arttı.