Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump'ın tüm tehditlerine rağmen İspanya geri adım atmadı: Bu felakete karşıyız!

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine rağmen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez geri adım atmadı. Sanchez, Trump'ın İspanya ile ticareti sona erdirme tehdidinde bulunması üzerine, "Milyonların kaderiyle Rus ruleti oynayamazsınız" diyerek tepki gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 13:51

Başbakanı Pedro Sanchez, Rota ve Moron askeri üslerinin 'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermemesi nedeniyle Başkanı Donald Trump'ın İspanya ile ticari ilişkileri kesme tehdidinin ardından ilk kez konuştu. Başbakan Sanchez 10 dakikalık konuşmasında, "İnsanlığın büyük felaketleri işte böyle başlıyor. Milyonların kaderiyle Rus ruleti oynayamazsınız" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Trump'ın tüm tehditlerine rağmen İspanya geri adım atmadı: Bu felakete karşıyız!

Bilgi Okunma süresi 56 saniyeye düşürüldü.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarda İspanya'daki askeri üslerin kullanımına izin vermemesi durumunda ticari ilişkileri kesme tehdidine karşı çıkarak, savaş karşıtı tutumunu ve uluslararası hukuka bağlılığını vurguladı.
Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rota ve Moron askeri üslerinin İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermemesi nedeniyle İspanya ile ticari ilişkileri kesme tehdidine yanıt verdi.
Sanchez, milyonların kaderiyle Rus ruleti oynanamayacağını belirterek, savaş karşıtı bir duruş sergiledi ve geçmişin hatalarını tekrarlamaya karşı olduğunu söyledi.
İspanya'nın tutumunun açık ve tutarlı olduğunu, Ukrayna ve Gazze'ye verilen cevapla aynı olduğunu vurgulayan Sanchez, Dünya için kötü veya değerlere ve çıkarlara aykırı bir şeye misillemeden kaçınmak için ortak olmayacaklarını ifade etti.
Sanchez, uluslararası hukukun ihlaline, sorunların yalnızca bombalarla çözülebileceği varsayımına ve geçmişin hatalarını tekrarlamaya hayır dediğini belirtti.
İran rejiminin çöküşünün daha adil bir uluslararası düzen, daha yüksek maaşlar, daha iyi kamu hizmetleri veya daha sağlıklı bir çevreye yol açmayacağından emin olduğunu vurgulayan Sanchez, bunun daha fazla ekonomik belirsizlik ve petrol/doğalgaz fiyatlarında artışa yol açacağını savundu.
Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'ı bombalamasını 'pervasız ve yasa dışı' olarak nitelendirip kınadı ve İspanya'nın güneyindeki deniz ve hava üslerinin İran'a saldırılarda kullanılmasına izin vermedi.
Bilgi Okunma süresi 56 saniyeye düşürüldü.
Trump'ın tüm tehditlerine rağmen İspanya geri adım atmadı: Bu felakete karşıyız!

''SAVAŞA HAYIR!''

Sanchez, Ukrayna, Gazze ve 20 yıldan fazla bir süre önce yaşanan Irak Savaşı'na değinerek, "Geçmişin hatalarını tekrarlamaya karşıyım" dedi. Sanchez, "Hükümetimin tutumu şöyle özetlenebilir: Savaşa hayır" ifadelerini kullandı. Sanchez, İspanya'nın tutumunun "açık ve tutarlı" olduğunu, Ukrayna ve Gazze'ye verilen cevapla aynı olduğunu vurguladı.

Trump'ın tüm tehditlerine rağmen İspanya geri adım atmadı: Bu felakete karşıyız!

Trump'ın tehditlerinin Madrid'i İran'daki ABD-İsrail savaşını desteklemeye zorlamayacağına işaret eden Sanchez, "Dünya için kötü olan veya değerlerimize ve çıkarlarımıza aykırı olan bir şeye sırf birilerinin misillemesinden kaçınmak için ortak olmayacağız" şeklinde konuştu.

Sanchez, "Hepimizi koruyan uluslararası hukukun ihlaline hayır diyoruz. Dünyanın sorunlarını yalnızca bombalarla yapılan çatışmalar yoluyla çözebileceğini varsaymaya hayır diyoruz. Geçmişin hatalarını tekrarlamaya hayır diyoruz. Savaşa hayır diyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın tüm tehditlerine rağmen İspanya geri adım atmadı: Bu felakete karşıyız!

''PERVASIZ VE YASA DIŞI''

Sanchez, İran rejiminin çöküşünün kesin sonuçlarını tahmin edemeyeceğini ancak "bunun daha adil bir uluslararası düzene, daha yüksek maaşlara, daha iyi kamu hizmetlerine veya daha sağlıklı bir çevreye yol açmayacağından" emin olduğunu vurguladı.

Sanchez, "Şu an gördüğümüz şey daha fazla ekonomik belirsizlik, petrol ve doğal gaz fiyatlarında daha fazla artış. Bu yüzden biz İspanya'da bu felakete karşıyız. Çünkü hükümetlerin insanların yaşamlarını daha da kötüleştirmek için değil, insanların yaşamlarını iyileştirmek, sorunlara çözüm üretmek için burada olduklarını anlıyoruz" dedi.

Trump'ın tüm tehditlerine rağmen İspanya geri adım atmadı: Bu felakete karşıyız!

Sanchez'in ABD ve İsrail'in İran'ı bombalamasını "pervasız ve yasa dışı" şeklinde nitelendirip kınamasının ve ABD uçaklarının İran'a saldırılarda İspanya'nın güneyindeki deniz ve hava üslerini kullanmasına izin vermemesinin ardından iki NATO müttefiki arasındaki gerilim arttı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İspanya'dan Trump'ın açıklamalarına cevap! "Uluslararası hukuka saygı" çağrısı
ABD-İsrail-İran savaşında son durum: Yeni lidere ölüm tehdidi, Trump gerekçe açıkladı
ETİKETLER
#abd
#iran
#savaş
#ispanya
#Uluslararası Hukuk
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.