Trump'ın Venezuela'ya saldırı emri ve Maduro'nun alıkonması dünya basınında böyle yankılandı

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonu dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası medya kuruluşları, müdahalenin hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti ve ABD'nin, Venezuela'daki amacına ulaşamayabileceğini yazdı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.01.2026
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
04.01.2026
saat ikonu 14:29

ABD Başkanı Donald Turmp emri verdi, Venezuela'ya saldırı düzenlendi. Nicolas Madura ve eşi Cilia Flores alıkondu. Avrupa ülkeleri ve ABD'de demokratların büyük tepki gösterdiği olayı dünya basını da yakından takip etti. Uluslararası kamuoyunda büyük ses getiren Venezuela'ya saldırı olayını İngiliz haber kanalı BBC, gelişmeleri geniş kapsamlı bir askeri harekât olarak duyurdu.

BBC'nin kanalında, Caracas’ta patlamaların ve yoğun askeri hareketliliğin yaşandığı ifade edildi. Venezuela yönetiminin olayı “yasadışı saldırı” şeklinde tanımladığı, ABD’den delil talebinde bulunduğu da aktarıldı.

Trump'ın Venezuela'ya saldırı emri ve Maduro'nun alıkonması dünya basınında böyle yankılandı

''ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI''

İngiliz basınından The Guardian ise müdahalenin meşru olmadığına dikkat çekti. Gazete, Delta Force'un Caracas’ta gerçekleştirdiği baskını “uluslararası hukuka aykırı bir operasyon” olarak değerlendirdi. Gazete ayrıca Brezilya ve Meksika’nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin, egemenlik ihlali gerekçesiyle Washington’u açık biçimde eleştirdiğini yazdı.

''TRUMP'IN MADURO KUMARI KINANMALI''

Independent’ta yer alan analizde, ABD’nin Caracas’taki müdahalesi “pervasız ve hukuka aykırı” diye tanımlandı. Independent, yalnızca kınamanın yeterli olmayacağını; uluslararası toplumun Venezuela’nın istikrara kavuşması ve demokratik düzenin yeniden kurulması için hızlı biçimde devreye girmesi gerektiğini savundu.

Trump yönetiminin rejim değişikliği adımının açık biçimde yasa dışı olduğu belirtilirken, bu noktadan sonra asıl meselenin Venezuela halkının bu süreçten nasıl yarar görebileceği olduğu vurgulandı. Muhalefet lideri ve Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado’nun olası alternatif olarak adı geçse de Trump’ın onu “ülke içinde desteği yok” sözleriyle küçümsediği hatırlatıldı.

Trump'ın Venezuela'ya saldırı emri ve Maduro'nun alıkonması dünya basınında böyle yankılandı

ABD MEDYASI TRUMP'IN SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

New York Times (NYT), Trump’ın Venezuela’ya yönelik yeni bir operasyon gerekirse buna hazır oldukları mesajını verdiğini aktardı. Gazete, eski başkanın diğer Venezuelalı liderlere de uyarıda bulunduğunu; gerek duyulması halinde onların da hedef alınabileceğini söylediğini yazdı. Trump’ın yaptığı açıklamada süreci “televizyon izler gibi” takip ettiğini dile getirdiği de haberde yer aldı.

Trump'ın Venezuela'ya saldırı emri ve Maduro'nun alıkonması dünya basınında böyle yankılandı

''ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN CİDDİ SORU İŞARETLERİ VAR''

Washington Post, “Mutlak Kararlılık” operasyonunun Kongre onayı alınmadan yürütüldüğünü vurguladı. Habere göre, yoğun hava saldırıları düzenlenen baskın sırasında Venezuela’nın hava savunma sistemleri imha edildi. Gazete, operasyonun başka bir ülkenin egemenlik haklarının ihlali olarak görülebileceğini, bu durumun uluslararası hukuk bakımından ciddi soru işaretleri doğurduğunu yazdı.

Trump'ın Venezuela'ya saldırı emri ve Maduro'nun alıkonması dünya basınında böyle yankılandı

''BÖLGEDE DENGELER SARSILDI''

Financial Times, Maduro’nun yakalanmasını Latin Amerika açısından son yılların en belirleyici kırılma noktalarından biri olarak niteledi. Venezuela piyasalarında ciddi dalgalanmalar görüldüğü, enerji ve petrol alanlarında belirsizliğin büyüdüğü ifade edildi. Washington’un geçiş sürecine işaret eden mesajlar verdiği, Avrupa Birliği’nin ise ülkede bağımsız ve katılımcı seçim yolunun açılması yönünde çağrı yaptığı belirtildi.

