Trump'ın vergileri sinema sektörünü de vurdu: Yabancı filmlere yüzde 100 tarife

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergileri sinema sektörünü de vurdu. Kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaşım yapan Trump, ülke dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağını duyurdu.

Film yapımcılığı işinin diğer ülkeler tarafından "bir bebeğin elinden şekerinin çalınması" gibi ABD'den "çalındığını" vurgulayan Trump, "California, zayıf ve beceriksiz valisiyle, özellikle ağır bir darbe aldı." ifadesini kullandı.

ABD DIŞINDAKİ FİLMLERE YÜZDE 100 TARİFE

Donald Trump, "Bu nedenle, uzun süredir devam eden ve hiç bitmeyen bu sorunu çözmek için ABD dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, mayıs ayında, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi vermişti.