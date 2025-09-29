Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump'ın vergileri sinema sektörünü de vurdu: Yabancı filmlere yüzde 100 tarife

ABD Başkanı Donald Trump, filmlere de vergi getiriyor. Diğer ülkeler tarafından ABD'den 'çalındığını' söyleyen Trump, ülke dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump'ın vergileri sinema sektörünü de vurdu: Yabancı filmlere yüzde 100 tarife
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 16:52

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergileri sinema sektörünü de vurdu. Kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaşım yapan Trump, ülke dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 uygulayacağını duyurdu.

Film yapımcılığı işinin diğer ülkeler tarafından "bir bebeğin elinden şekerinin çalınması" gibi 'den "çalındığını" vurgulayan , "California, zayıf ve beceriksiz valisiyle, özellikle ağır bir darbe aldı." ifadesini kullandı.

Trump'ın vergileri sinema sektörünü de vurdu: Yabancı filmlere yüzde 100 tarife

ABD DIŞINDAKİ FİLMLERE YÜZDE 100 TARİFE

, "Bu nedenle, uzun süredir devam eden ve hiç bitmeyen bu sorunu çözmek için ABD dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, mayıs ayında, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi vermişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rus lider Putin, ABD Başkanı Trump'ı Moskova'ya davet etti: Her şey ona bağlı
Tüm gözler Gazze için ABD lideri Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu görüşmesinde
ETİKETLER
#donald trump
#abd
#hollywood
#trump
#tarife
#vurgun
#Sinemanın Vergi
#Film Prodüksiyonu
#Film Tarife
#Sinemalarda
#Sinema Sektörü
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.