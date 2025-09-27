Trump’tan Gazze açıklaması! 'Hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heyecan var'

ABD Başkanı Donald Trump’tan Gazze ile ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti. Gazze konusunda Orta Doğu ülkeleri ile verimli görüşmeler gerçekleştiğini belirten Trump, "Daha önce hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heyecan var" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMAYA VARILANA KADAR DEVAM EDECEK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trumo"Yoğun müzakereler 4 gündür devam ediyor ve başarılı bir anlaşmaya varılana kadar devam edecek" ifadelerini kullandı. Bölgedeki tüm ülkelerin yapılan görüşmelere katıldığını aktaran Trump, "Hamas bu görüşmelerden haberdar ve İsrail, Başbakan Binyamin Netanyahu dahil tüm kademelerde bilgilendirildi" değerlendirmesinde bulundu.

"İYİ NİYET VE HEYECAN VAR"

"Onlarca yıl sonra, bir anlaşmaya varmak için daha önce hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heyecan var" diyen Trump, "Herkes bu ölüm ve karanlık dönemini geride bırakma konusunda heyecanlı. Bu müzakerelerin bir parçası olmak bir onurdur. Rehineleri geri almalı ve kalıcı ve uzun süreli barışı sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.