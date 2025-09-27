Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Trump’tan Gazze açıklaması! 'Hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heyecan var'

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de devam eden zulüm hakkında umut veren bir açıklamada bulundu. Verimli görüşmeler yapıldığını belirten Trump, "Onlarca yıl sonra, bir anlaşmaya varmak için daha önce hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heyecan var" ifadelerini kullandı.

Trump’tan Gazze açıklaması! 'Hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heyecan var'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 07:38
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 08:27

ABD Başkanı ’tan ile ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti. Gazze konusunda ülkeleri ile verimli görüşmeler gerçekleştiğini belirten Trump, "Daha önce hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heyecan var" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMAYA VARILANA KADAR DEVAM EDECEK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trumo"Yoğun müzakereler 4 gündür devam ediyor ve başarılı bir anlaşmaya varılana kadar devam edecek" ifadelerini kullandı. Bölgedeki tüm ülkelerin yapılan görüşmelere katıldığını aktaran Trump, " bu görüşmelerden haberdar ve , Başbakan Binyamin Netanyahu dahil tüm kademelerde bilgilendirildi" değerlendirmesinde bulundu.

"İYİ NİYET VE HEYECAN VAR"

"Onlarca yıl sonra, bir anlaşmaya varmak için daha önce hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heyecan var" diyen Trump, "Herkes bu ölüm ve karanlık dönemini geride bırakma konusunda heyecanlı. Bu müzakerelerin bir parçası olmak bir onurdur. Rehineleri geri almalı ve kalıcı ve uzun süreli barışı sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

