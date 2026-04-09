Trump'tan İran'la ateşkes yorumu: Anlaşmaya varmazlarsa çok acı verici olacak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkes ardından taraflar arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilecek temaslar öncesinde duruma ilişkin açıklamada yaptı.
ABD merkezli NBC News’e konuşan Trump, İran'la muhtemel bir barış anlaşması ihtimaline ilişkin "iyimser" yaklaştığını söyledi. Trump, İran’la yürütülen son müzakerelere ilişkin, "İranlı liderler görüşme sırasında basına konuştuklarından daha farklı konuşuyor. Çok daha makul oluyorlar. Kabul etmeleri gereken her şeyi kabul ediyorlar. Unutmayın, onlar fethedildi. Orduları yok" ifadelerini kullandı.
Trump, "Eğer anlaşmaya varamazlarsa, bu onlar için çok acı verici olacak" dedi.
Trump, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarıyla çökmenin eşiğine gelen ateşkese ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de temasta bulunduğunu teyit etti. Trump, İsraillilerin Lübnan'daki saldırılarını azalttığını savunurken, "Bibi (Netanyahu) ile konuştum ve o da olayı fazla uzatmayacağını söyledi. Bence biz de biraz daha sakin olmalıyız" dedi.