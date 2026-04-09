ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkes ardından taraflar arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilecek temaslar öncesinde duruma ilişkin açıklamada yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Trump'tan İran'la ateşkes yorumu: Anlaşmaya varmazlarsa çok acı verici olacak ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ve İran arasındaki ateşkes ve olası bir barış anlaşması ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la muhtemel bir barış anlaşması ihtimaline ilişkin 'iyimser' yaklaştığını belirtti. Trump, İranlı liderlerin görüşme sırasında basına konuştuklarından daha farklı ve daha makul konuştuklarını ifade etti. Trump, eğer anlaşmaya varamazlarsa bunun İran için çok acı verici olacağını söyledi. Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla çökmenin eşiğine gelen ateşkese ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile temasta bulunduğunu teyit etti. Trump, İsraillilerin Lübnan'daki saldırılarını azalttığını ve Netanyahu'nun olayı fazla uzatmayacağını söylediğini aktardı.

"İRANLI LİDERLER BASINA KONUŞTUĞUNDAN ÇOK DAHA FARKLI"

ABD merkezli NBC News’e konuşan Trump, İran'la muhtemel bir barış anlaşması ihtimaline ilişkin "iyimser" yaklaştığını söyledi. Trump, İran’la yürütülen son müzakerelere ilişkin, "İranlı liderler görüşme sırasında basına konuştuklarından daha farklı konuşuyor. Çok daha makul oluyorlar. Kabul etmeleri gereken her şeyi kabul ediyorlar. Unutmayın, onlar fethedildi. Orduları yok" ifadelerini kullandı.

Trump, "Eğer anlaşmaya varamazlarsa, bu onlar için çok acı verici olacak" dedi.

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARI: NETANYAHU'YLA KONUŞTUM

Trump, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarıyla çökmenin eşiğine gelen ateşkese ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de temasta bulunduğunu teyit etti. Trump, İsraillilerin Lübnan'daki saldırılarını azalttığını savunurken, "Bibi (Netanyahu) ile konuştum ve o da olayı fazla uzatmayacağını söyledi. Bence biz de biraz daha sakin olmalıyız" dedi.



