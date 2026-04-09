Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Trump'tan İran'la ateşkes yorumu: Anlaşmaya varmazlarsa çok acı verici olacak

ABD-İsrail ve İran arasında 2 haftalık ateşkes hakkında konuşan ABD Başkanı Trump, İranlı liderlerin basına farklı konuştuklarını öne sürerek barış anlaşması için "iyimser" olduğunu belirtti. Trump ayrıca İsrail'in Lübnan saldırılarıyla ilgili Netanyahu'yla konuştuğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Trump'tan İran'la ateşkes yorumu: Anlaşmaya varmazlarsa çok acı verici olacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 22:13
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 22:13

ABD Başkanı , ABD-İsrail ve arasında sağlanan ardından taraflar arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilecek temaslar öncesinde duruma ilişkin açıklamada yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Trump'tan İran'la ateşkes yorumu: Anlaşmaya varmazlarsa çok acı verici olacak

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ve İran arasındaki ateşkes ve olası bir barış anlaşması ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu.
Trump, İran'la muhtemel bir barış anlaşması ihtimaline ilişkin 'iyimser' yaklaştığını belirtti.
Trump, İranlı liderlerin görüşme sırasında basına konuştuklarından daha farklı ve daha makul konuştuklarını ifade etti.
Trump, eğer anlaşmaya varamazlarsa bunun İran için çok acı verici olacağını söyledi.
Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla çökmenin eşiğine gelen ateşkese ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile temasta bulunduğunu teyit etti.
Trump, İsraillilerin Lübnan'daki saldırılarını azalttığını ve Netanyahu'nun olayı fazla uzatmayacağını söylediğini aktardı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Trump'tan İran'la ateşkes yorumu: Anlaşmaya varmazlarsa çok acı verici olacak

"İRANLI LİDERLER BASINA KONUŞTUĞUNDAN ÇOK DAHA FARKLI"

ABD merkezli NBC News’e konuşan Trump, İran'la muhtemel bir barış anlaşması ihtimaline ilişkin "iyimser" yaklaştığını söyledi. Trump, İran’la yürütülen son müzakerelere ilişkin, "İranlı liderler görüşme sırasında basına konuştuklarından daha farklı konuşuyor. Çok daha makul oluyorlar. Kabul etmeleri gereken her şeyi kabul ediyorlar. Unutmayın, onlar fethedildi. Orduları yok" ifadelerini kullandı.

Trump'tan İran'la ateşkes yorumu: Anlaşmaya varmazlarsa çok acı verici olacak

Trump, "Eğer anlaşmaya varamazlarsa, bu onlar için çok acı verici olacak" dedi.

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARI: NETANYAHU'YLA KONUŞTUM

Trump, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarıyla çökmenin eşiğine gelen ateşkese ilişkin İsrail Başbakanı ile de temasta bulunduğunu teyit etti. Trump, İsraillilerin Lübnan'daki saldırılarını azalttığını savunurken, "Bibi (Netanyahu) ile konuştum ve o da olayı fazla uzatmayacağını söyledi. Bence biz de biraz daha sakin olmalıyız" dedi.

ETİKETLER
#donald trump
#iran
#binyamin netanyahu
#ateşkes
#Abd İsrail
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.