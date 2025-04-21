Trump'tan iş dünyasına 'tarife' fırçası! Kendisini eleştiren iş adamlarını topa tuttu

ABD Başkanı Donald Trump, 180'den fazla ülkeye uygulanan yeni gümrük tarifelerini savunurken, bu politikalara karşı çıkan iş dünyası liderlerini sert sözlerle hedef aldı. JPMorgan CEO'su Jamie Dimon başta olmak üzere pek çok isim, Trump'ın tarifelerinin ekonomik belirsizlik ve resesyon riski doğurduğunu savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, karşılıklı gümrük tarifelerine karşı çıkan iş dünyası liderlerine tepki gösterdi. Business Insider'ın aktardığına göre Trump, Truth Social platformunda yayınladığı mesajda şöyle konuştu:

"TARİFELERİ ELEŞTİREN İŞ ADAMLARI, İŞ DÜNYASINDA KÖTÜLER, AMA SİYASETTE GERÇEKTEN KÖTÜLER. AMERİKAN KAPİTALİZMİNİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK DOSTU OLDUĞUMU ANLAMIYORLAR YA DA FARKINA VARMIYORLAR!"

TRUMP 180'DEN FAZLA ÜLKEYE GÜMRÜK VERGİLERİ GETİRMİŞTİ

Donald Trump, 2 Nisan'da 180'den fazla ülkeye yönelik geniş kapsamlı gümrük vergilerini açıkladı. 5 Nisan'da yüzde 10'luk temel tarife oranı yürürlüğe girdi. Ülkelere göre değişen daha yüksek oranlı tarifeler ise 9 Nisan'da devreye alındı. Ancak aynı gün Trump, bu tarifelere 90 günlük bir ara verildiğini duyurdu. Bu açıklamalar piyasada büyük bir satış dalgasına neden oldu.

Trump, pazar günkü Truth Social paylaşımında isim vermedi ancak çok sayıda tanınmış girişimci ve üst düzey yönetici, ABD Başkanı'nın ülkenin ticaret ortaklarına uyguladığı tarifeleri kamuoyunda eleştirmişti.

JPMORGAN CEO'SUNDAN SERT ELEŞTİRİ GELDİ

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, salı günü Financial Times'a verdiği röportajda, Trump'ın tarifelerinin oluşturduğu belirsizliğin ABD'nin "güvenli liman" imajını zedelediğini savundu.

Dimon, 9 Nisan'da Fox Business'a verdiği röportajda da Trump'ın tarifelerinin "muhtemelen bir resesyonla sonuçlanacağını" söylemişti. Trump ise, 90 günlük tarife ertelemesini açıklamadan birkaç saat önce Dimon'un bu röportajını izlediğini belirtmişti.

Trump'ın tarifelerinin ekonomi üzerindeki risklerine dikkat çeken tek isim Dimon değil. "Shark Tank" yıldızı Mark Cuban da Trump'ın tarifelerini defalarca eleştirdi. Trump'ın 2 Nisan'daki tarife duyurusunun ardından Cuban, Bluesky'da "fiyatlar yükselmeden önce bolca tüketim malzemesi alın" çağrısı yaptı.

ELON MUSK BİLE TRUMP'I ELEŞTİRDİ

Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan Elon Musk bile tarifeler konusunda yönetimin pozisyonuna karşı çıktı. Tesla ve SpaceX CEO'su, Avrupa ile ABD arasında "serbest ticaret bölgesi" çağrısı yaptı ve Trump'ın baş danışmanı Peter Navarro'yu eleştirdi.