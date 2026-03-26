Dünya
Editor
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump'tan NATO'ya sert çıkış: Bu zamanı asla unutmayın

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulundu. Açıklamasında NATO'ya öfke kusan Trump, "ABD’nin NATO’dan hiçbir beklentisi yok" ifadelerine yer verdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 14:20

ABD Başkanı , kendi sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulundu. Trump yaptığı açıklamada 'ya adeta öfke kustu. NATO ülkelerinin, "askeri açıdan yok edilmiş" ifadelerini kullandığı 'a yardım etmek için hiçbir adım atmadığını ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun İran'a yardım etmediğini belirterek örgütün yardımına ihtiyaçları olmadığını söyledi ve İran'ın anlaşma istediğini ancak çok geç olmadan ciddiye almaları gerektiğini savundu.
Trump, NATO ülkelerinin askeri açıdan yok edilmiş İran'a yardım etmek için hiçbir adım atmadığını iddia etti.
ABD Başkanı, ülkesinin NATO'dan beklentisi olmadığını ve bu önemli zamanı unutmayacaklarını dile getirdi.
Trump daha önce de NATO ülkelerinin yardımına ihtiyaçları olmadığını belirtmişti.
İranlı müzakerecilerin anlaşma için yalvardığını ve bunun sebebinin askeri olarak yok edilmeleri olduğunu söyledi.
ABD ve İsrail'in İran'a askeri saldırılar başlattığını ve İran'ın da karşılık verdiğini belirtti.
ABD-İsrail saldırılarında üst düzey yetkililerin öldüğünü ifade etti.
ABD Başkanı, ülkesinin NATO'dan herhangi bir beklentisi olmadığını dile getirerek, "Ancak bu çok önemli zamanı asla unutmayın" sözlerine yer verdi.

"NATO ÜLKELERİNİN YARDIMINA İHTİYACIMIZ YOK"

Trump, 17 Mart'taki sosyal medya paylaşımında da "Böylesine büyük bir askeri başarı elde etmiş olmamız nedeniyle artık NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok ya da istemiyoruz. Asla ihtiyacımız olmadı." görüşünü paylaşmıştı.

"İRANLI MÜZAKERECİLER ÇOK FARKLI VE TUHAF"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’ın anlaşma istediğini söyledi.

Trump, "İranlı müzakereciler çok farklı ve ‘tuhaf’. Bize bir anlaşma yapmamız için yalvarıyorlar. Askeri olarak yok edildikleri ve geri dönüş şansları sıfır olduğu için bunu yapmaları da normal. Ancak yine de kamuoyuna sadece teklifimizi incelediklerini söylüyorlar. Yanlış. Çok geç olmadan bir an önce ciddiye almaları iyi olur. Çünkü bir kez bu gerçekleşirse geri dönüş yoktur ve sonuç hiç de hoş olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

