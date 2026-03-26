Trump'tan NATO'ya sert çıkış: Bu zamanı asla unutmayın

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklamalarda bulundu. Trump yaptığı açıklamada NATO'ya adeta öfke kustu. NATO ülkelerinin, "askeri açıdan yok edilmiş" ifadelerini kullandığı İran'a yardım etmek için hiçbir adım atmadığını ileri sürdü.
ABD Başkanı, ülkesinin NATO'dan herhangi bir beklentisi olmadığını dile getirerek, "Ancak bu çok önemli zamanı asla unutmayın" sözlerine yer verdi.
Trump, 17 Mart'taki sosyal medya paylaşımında da "Böylesine büyük bir askeri başarı elde etmiş olmamız nedeniyle artık NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok ya da istemiyoruz. Asla ihtiyacımız olmadı." görüşünü paylaşmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’ın anlaşma istediğini söyledi.
Trump, "İranlı müzakereciler çok farklı ve ‘tuhaf’. Bize bir anlaşma yapmamız için yalvarıyorlar. Askeri olarak yok edildikleri ve geri dönüş şansları sıfır olduğu için bunu yapmaları da normal. Ancak yine de kamuoyuna sadece teklifimizi incelediklerini söylüyorlar. Yanlış. Çok geç olmadan bir an önce ciddiye almaları iyi olur. Çünkü bir kez bu gerçekleşirse geri dönüş yoktur ve sonuç hiç de hoş olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.