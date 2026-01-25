Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Tüm dünyayı ekrana kitledi! Alex Honnold, 508 metrelik "Taipei 101" gökdelenine ipsiz tırmandı

ABD'li sporcu Alex Honnold, Taipei 101 gökdelenine ip ve emniyet sistemi kullanmadan tırmandı. 508 metrelik binanın zirvesine yaklaşık 1 saat 35 dakikada ulaşan Honnold, 2004'te iple tırmanan Fransız tırmanıcı Alain Robert'tan sonra binaya ipsiz tırmanan ilk sporcu oldu.

“Serbest solo” tırmanışlarıyla tanınan ABD’li sporcu Alex Honnold, dünyanın en yüksek yapılarından biri olan Tayvan’daki "Taipei 101" gökdelenine herhangi bir ip ya da emniyet sistemi kullanmadan tırmandı.

ABD merkezli yayın platformu Netflix’in canlı yayımladığı tırmanışta Honnold, 508 metre yüksekliğindeki 101 katlı binanın zirvesine yaklaşık 1 saat 35 dakikada ulaştı.

Honnold, tırmanışın ilk bölümünde binanın cam ve çelik konstrüksiyon levhalardan oluşan 113 metrelik alt kısmını kenar korkuluklarını kullanarak geçti. Ardından “bambu kutuları” olarak bilinen ve 7 dereceye kadar dikleşen, 8 bloktan oluşan 274 metrelik bölümü aşmayı başardı.

Tüm dünyayı ekrana kitledi! Alex Honnold, 508 metrelik "Taipei 101" gökdelenine ipsiz tırmandı

TIRMANIŞINI ÖZÇEKİM İLE TAÇLANDIRDI

Kulenin külah kısmının olduğu, 121 metrelik son aşamada, tutunmanın dahi zor olduğu yerlerden çıkarak gökdelen direğinin ucuna ulaşan Honnold, tırmanışı binanın tepesinde özçekim yaparak tamamladı.

Honnold, "Taipei 101" gökdelenine ip emniyeti olmadan tırmanan ilk sporcu oldu. Daha önce Fransız tırmanıcı Alain Robert, 2004'te binaya iple tırmanmıştı.

"Serbest solo" olarak adlandırılan, ip emniyeti olmadan yaptığı uzun mesafe kaya duvarı tırmanışlarıyla tanınan Honnold'ın 2017'de ABD'nin Yosemite Ulusal Parkı'ndaki El Capitan kaya duvarına yaptığı ipsiz tırmanışın hikayesi, Oscar ödüllü "Free Solo" belgeselinde anlatılmıştı.

Tüm dünyayı ekrana kitledi! Alex Honnold, 508 metrelik "Taipei 101" gökdelenine ipsiz tırmandı
