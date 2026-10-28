Türkiye, eski Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nu BM Genel Sekreteri adayı olarak açıklamaya hazırlanıyor

Türk kaynaklarının Türkiye Today'e verdiği bilgiye göre, Türkiye önümüzdeki günlerde AGİT Genel Sekreteri ve eski Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nu BM Genel Sekreterliği adaylığı için belirlemeye hazırlanıyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, duyurunun zamanlamasının perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'nde yapılacak gayri resmi ön oylamanın sonucuna bağlı olduğunu söyledi.

Ankara'nın, Güvenlik Konseyi'nin diğer adaylara yönelik eğilimlerini değerlendirdikten sonra Sinirlioğlu'nun adaylığını kesinleştirmesi bekleniyor. Güvenlik Konseyi'nde bugüne kadar yapılan altı gayri resmi ankette, veto yetkisine sahip beş daimi üyenin tamamının desteğini hiçbir aday kazanamadı.

Kaynaklar, Konseyin bölünmüş tutumunun üyelerin adaylar konusunda fikir birliğine varamadığını gösterdiğini ve Türkiye'nin Cuma akşamı deneyimli diplomat Sinirlioğlu'nu atamasının beklendiğini söyledi. Bir yetkili, "Bu yüzden perşembe günü kritik önem taşıyor" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'NİN BM'YE BAKIŞ AÇISI

Yetkili, BAE adayının kriz bölgelerine ilişkin tutumları nedeniyle şimdiden ciddi tepkilerle karşılaştığını söyledi. Türkiye'nin herhangi bir adaya karşı pozisyon almadığını vurgulayan yetkili, "Elbette, bir veya birkaç adaya karşı pozisyon almıyoruz. Türkiye'nin BM'ye bakışı, dünyanın beşten büyük olduğu ilkesine, tam katılımcı, eşit temsil edilen, demokratik bir bakış açısına dayanmaktadır; burada karar alma organları sadece güçlü devletlerin çıkarlarını önceliklendirmez." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, süreç öncesinde Güvenlik Konseyi üye ülkelerinin liderleriyle de görüşmeler yapıyor. Bu görüşmelerin en sonuncusu dün gece Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleşti.

Türkiye'den yapılan açıklamada, liderlerin BM'nin bir sonraki genel sekreterinin seçimi konusunu görüştüğü belirtildi. Erdoğan, yeni genel sekreterin "BM'yi yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirecek ve gerekli reformları etkin bir şekilde gerçekleştirecek vizyona ve deneyime sahip olması gerektiğini" söyledi.

GUTERRES'İN GÖREV SÜRESİ SONA ERİYOR

Genel görüş, Güvenlik Konseyi üyelerinin perşembe günü yapılacak ön oylamada yine fikir birliğine varamayacakları yönünde. Sinirlioğlu'nun adaylığı resmileşirse, aralık ayı sonunda görev süresi sona erecek olan Guterres'in yerine geçmek isteyen adaylar listesine eklenen sekizinci isim olacak.

Şu anki lider, Ekim ayı başlarında yapılan ankette dokuz "destek" oyu alan eski Kosta Rika Başkan Yardımcısı Rebeca Grynspan. IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi de güçlü bir aday olarak ortaya çıktı.

BM genel sekreterliği adayları üye devletlerden gelse de, nihai karar Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesine (P5) aittir.

Süreç, bir üye devletin resmi aday göstermesiyle başlar; ardından adaylar, Genel Kurul'a tavsiye edilmeden önce 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde gizli bir ön oylamadan geçerler.

Bir adayın Genel Kurul onayına sunulabilmesi için, Konsey'de en az dokuz olumlu oy alması ve beş daimi üyeden (Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa) herhangi birinin veto etmemesi gerekmektedir.

Kısacası, daha geniş aday havuzu tüm dünyanın etkisiyle şekillenebilir, ancak bu listeyi daraltmak ve Genel Kurul'a tek bir isim önermek tamamen bu beş daimi üyenin yetkisindedir.

Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine sahip beş daimi üyesi olan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa, adaylar arasındaki tercihlerini açıklamıyor. Nihai onay, 193 üyeli Genel Kurul'a aittir.

FERİDUN SİNİRLİOĞLU KİMDİR?

1956 yılında Karadeniz kıyısındaki Giresun şehrinde doğan Feridun Sinirlioğlu, Ankara Üniversitesi'nde siyaset bilimi okuduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı.

Sinirlioğlu'nun diplomatik kariyeri, yıllar içinde çeşitli önemli görevler üstlendiği Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda başladı. 2009-2015 ve 2015-2016 yılları arasında iki kez Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüttü.

Bu iki dönem arasında, Ağustos-Kasım 2015 tarihleri ​​arasında geçici seçim hükümetinde kısa bir süre Türkiye Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 2016-2023 yılları arasında ise Türkiye'yi Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak temsil etti.

Sinirlioğlu, Aralık 2024'ten bu yana Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) genel sekreteri olarak görev yapmaktadır.