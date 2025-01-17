Türkiye’den dolandırılmıştı! Brad Pitt Fransız kadına cevap verdi: 'Korkunç bir şey'

17 Ocak 2025 09:16 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 09:26

ABD’li oyuncu Brad Pitt’in sözcüsü, ünlü oyuncunun adının karıştığı bir yapay zeka dolandırıcılığında mağdur olan Fransız kadının yaşadığı olayla ilgili açıklamada bulundu. Fransa’da viral olan olayla ilgili açıklama yapan Pitt’in sözcüsü, "Dolandırıcıların hayranların ünlülerle kurduğu güçlü bağdan faydalanması korkunç bir şey" ifadelerini kullandı.

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Dolandırıcılar, sosyal medyada Pitt’in annesi ve kendisi gibi davranarak 53 yaşındaki Fransız iç mimar Anne’i kandırmıştı. Sosyal medyada tanıştığı kişinin Brad Pitt olduğuna inanan kadın, Pitt’le bir ilişki yaşadığını düşündü. Yaşadığı korkunç deneyimi anlatan kadın şu ifadeleri kullandı: "Dolandırıcılar boşanma aşamasındaki Pitt’in banka hesaplarının eski eşi Angelina Jolie tarafından dondurulduğunu ve acil böbrek tedavisi için finansal yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.”

30 MİLYON LİRALIK VURGUN

Bunun üzerine Anne, Türkiye’deki bir hesaba yaklaşık 830 bin dolar (29 milyon 465 bin lira) transfer etti.

Ancak Pitt’in, sevgili Inés de Ramon’la yazın medyada yer alması, Anne’i şüphelendirdi ve dolandırıldığını anladı: “Bana bunu neden yaptılar? Kimseye zarar vermedim.”

Anne’nin depresyon geçmişi ve ruhsal sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Ayrıca olayla ilgili polise şikayette bulunuldu.

Euronews‘ün haberine göre Fransa’da viral olan olayla ilgili Pitt’in sözcüsü de açıklama yaptı: “Dolandırıcıların hayranların ünlülerle kurduğu güçlü bağdan faydalanması korkunç bir şey. Bu, özellikle sosyal ağlarda bulunmayan aktörlerden gelen istenmeyen çevrimiçi mesajlara yanıt vermemek için önemli bir hatırlatmadır.”

Eylül 2024’te Brad Pitt hayranı iki İspanyol kadın, benzer şekilde 340 bin avro (12,5 milyon lira) dolandırılmış, aktörün ekibi dolandırıcılığa aynı yanıtı vermişti. Eylül’deki olay sonrası beş şüpheliyse tutuklanmıştı.