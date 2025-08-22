Menü Kapat
TGRT Haber
 Berkay Alptekin

Türkiye'nin de tartıştığı 'tas kafa' saç kesimi yasaklandı! Uygulamayana cezai yaptırımlar kapıda

Türkiye'de tartışmalara yol açan ve gençler arasında yaygınlaşan 'tas kafa' saç kesimi El Salvador'da yasaklandı. Karar karşısında Başkan Nayib Bukele, kararın okullarda uygulanmasını emretti.

Orta Amerika’da bulunan ve sık sık aldığı yasak kararlarıyla dünya gündemine gelen , yine dikkatleri üzerine çekti. Ülkede bu kez de belirli bir saç modeli yasaklandı.

El Salvador Devlet Başkanı yönetimi devlet okullarında "Edgar" adı verilen Türkiye'de 'tas kafa' olarak bilinen saç kesimini yasaklandı.

1500-1700 yılları arasında Teksas ve New Mexico'da kabile üyesi erkelerin benzer bir saç kesimi kullandığı biliniyor.

Z KUŞAĞI SEMBOL OLARAK GÖRÜYOR

"Gangster Kültürü" ile ilişkilendirilen bu saç kesimi ülkede Z kuşağı gençleri tarafından bir sembol olarak tercih ediliyor.

Ayrıca bu saç kesimi Türkiye'de de 'tas kafa' saç kesimi olarak biliniyor.

Saç kesiminin, ABD'deki Chicano kültüründen esinlenerek sınır dışı edilen suçlular tarafından El Salvador'a getirildiği düşünülürken; Devlet Başkanı Nayip Bukele, "El Salvador Eğitim Bakanlığı, okullarda disiplin kurallarının kapılarda uygulanmasını emretti. Bu kapsamda öğrencilerden temiz üniformalar, düzgün saç kesimleri ve saygılı davranışlar sergilemeleri istendi. Bu kuralları uygulamayan yöneticilere ise cezai yaptırımlar uygulandı" şeklindeki bir haberi de sosyal medya hesabından yeniden paylaştı.

