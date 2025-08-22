Türkiye'nin de tartıştığı 'tas kafa' saç kesimi yasaklandı! Uygulamayana cezai yaptırımlar kapıda

Orta Amerika’da bulunan ve sık sık aldığı yasak kararlarıyla dünya gündemine gelen El Salvador, yine dikkatleri üzerine çekti. Ülkede bu kez de belirli bir saç modeli yasaklandı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele yönetimi devlet okullarında "Edgar" adı verilen Türkiye'de 'tas kafa' olarak bilinen saç kesimini yasaklandı.

1500-1700 yılları arasında Teksas ve New Mexico'da kabile üyesi erkelerin benzer bir saç kesimi kullandığı biliniyor.

Z KUŞAĞI SEMBOL OLARAK GÖRÜYOR

"Gangster Kültürü" ile ilişkilendirilen bu saç kesimi ülkede Z kuşağı gençleri tarafından bir sembol olarak tercih ediliyor.

Ayrıca bu saç kesimi Türkiye'de de 'tas kafa' saç kesimi olarak biliniyor.

Saç kesiminin, ABD'deki Chicano kültüründen esinlenerek sınır dışı edilen suçlular tarafından El Salvador'a getirildiği düşünülürken; Devlet Başkanı Nayip Bukele, "El Salvador Eğitim Bakanlığı, okullarda disiplin kurallarının kapılarda uygulanmasını emretti. Bu kapsamda öğrencilerden temiz üniformalar, düzgün saç kesimleri ve saygılı davranışlar sergilemeleri istendi. Bu kuralları uygulamayan yöneticilere ise cezai yaptırımlar uygulandı" şeklindeki bir haberi de sosyal medya hesabından yeniden paylaştı.