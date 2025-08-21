Menü Kapat
Editor
 | Berrak Arıcan

Saat 8'den sonra cips satışı yasak! Sebebi açıklandı

Almanya'nın Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te bulunan üniversite semtinde 20.00'den sonra cips ve tuzlu atıştırmalık satışı yasaklandı.

Saat 8'den sonra cips satışı yasak! Sebebi açıklandı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 17:34

'da ilginç öğrencileri isyan ettirdi. Münih'te semtinde büfelerde akşam 20.00’den sonra cips ve tuzlu atıştırmalık satışı yasaklandı. İlginç yasağın sebebi olarak ise ve şikayetleri olarak gösterildi. Yetkililere göre bu karar, üniversite bölgesinde özellikle alkol tüketimine bağlı olarak artan gürültü, çöpler ve huzursuzlukların önüne geçmek için alındı.

Saat 8'den sonra cips satışı yasak! Sebebi açıklandı

İŞLETMECİLER İSYANDA

Büfe işletmecileri de bu durumdan öğrenciler kadar rahatsız. Alman Basın Ajansı’na (dpa) konuşan bazı işletmeciler, bu yasağın gelirlerinde ciddi kayıplara neden olacağını söylediler.

İlçe İdare Dairesi ise bu yasağın yeni bir düzenleme olmadığını açıkladı. Uzun süredir yürürlükte olan Bavyera Mağaza Kapanış Yasası gereği, büfeler dahil tüm mağazaların 20.00’de kapanması gerekiyor.

Bölgede yaşayan bazı insanlar kararı desteklerken öğrenciler ise tepkili. pa’ya konuşan bir öğrenci, ''Bu tam bir saçmalık. Üniversite semtinin havasını istemiyorsan buraya taşınmazsın.'' diyerek tepki gösterdi.

