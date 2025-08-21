Menü Kapat
30°
Editor
 Berrak Arıcan

Festivalde zehirli yemek skandalı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk hastanede

İtalya'nın Sardinya Adası'nda gerçekleşen 'Fiesta Latina' isimli yiyecek festivalinde zehirli guacamole satışı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk ise yaşam mücadelesi veriyor.

Festivalde zehirli yemek skandalı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk hastanede
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
21.08.2025
09:10
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
09:10

Sardinya Adası'nda düzenlenen 'Fiesta Latina' yemek festivalinde zehirli yemek skandalı yaşandı. 62 yaşındaki okul aşçısı Valeria Sollai, festivalde zehirli guacamole yedikten sonra rahatsızlandı. Sollai acil olarak tedavi altına alındı ve haftalarca yoğun bakımda aldı fakat yaşam mücadelesinde yenildi.

ÖLÜM NEDENİ BOTULİZM

Roberta Pitzalis de aynı zehirli guacamole'yi yedikten sonra hayatını kaybetti. Pitzalis'in ölüm nedeninin botulizm zehirlenmesi ve zatürre olarak kayıtlara geçti. Aynı guacamole'den tüketen 11 yaşındaki bir erkek çocuk ve 14 yaşındaki bir kız çocuğu ise yaşam mücadelesi veriyor.

Festivalde zehirli yemek skandalı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk hastanede

Festival, zehirlenme olaylarının ardından durduruldu. Sağlık Bakanlığı, Metro Chef marka avokado ezmesi için ilanı yayımladı. Bakanlık ayrıca botulizm zehirlenmesi vakalarına karşı tüm sağlık protokollerini devreye aldıklarını duyurdu.

Cagliari Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan Calabria bölgesindeki bir başka festivalde de turpgiller ve sucuk içeren sandviçler nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi hastanelik oldu.

