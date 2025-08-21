Festivalde zehirli yemek skandalı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk hastanede

Sardinya Adası'nda düzenlenen 'Fiesta Latina' yemek festivalinde zehirli yemek skandalı yaşandı. 62 yaşındaki okul aşçısı Valeria Sollai, festivalde zehirli guacamole yedikten sonra rahatsızlandı. Sollai acil olarak tedavi altına alındı ve haftalarca yoğun bakımda aldı fakat yaşam mücadelesinde yenildi.

ÖLÜM NEDENİ BOTULİZM

Roberta Pitzalis de aynı zehirli guacamole'yi yedikten sonra hayatını kaybetti. Pitzalis'in ölüm nedeninin botulizm zehirlenmesi ve zatürre olarak kayıtlara geçti. Aynı guacamole'den tüketen 11 yaşındaki bir erkek çocuk ve 14 yaşındaki bir kız çocuğu ise yaşam mücadelesi veriyor.

Festival, zehirlenme olaylarının ardından durduruldu. İtalya Sağlık Bakanlığı, Metro Chef marka avokado ezmesi için geri çağırma ilanı yayımladı. Bakanlık ayrıca botulizm zehirlenmesi vakalarına karşı tüm sağlık protokollerini devreye aldıklarını duyurdu.

Cagliari Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan Calabria bölgesindeki bir başka festivalde de turpgiller ve sucuk içeren sandviçler nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi hastanelik oldu.