 | Berrak Arıcan

KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 15:30

İngiltere'de 4 yatak odalı bir ev satışa sunuldu. 400 bin sterlin yani yaklaşık 22 milyona satışa sunulan ev dışarıdan bakınca gayet güzel gözüküyor. Fakat kapıyı açtıktan sonra kimse içine girmek istemiyor.

Satışa sunulan müstakil ev dışarıdan normal gözükse de içi korkunç bir sırrı saklıyor

Dışarıdan bakılınca gayet normal gözüken evin kapısını açtığınız da işler değişiyor. Müstakil ev dışarıdan bakıldığında gayet mükemmel görüntüye sahip, geniş pencereler, etrafını saran bir bahçesi var.

Satışa sunulan müstakil ev dışarıdan normal gözükse de içi korkunç bir sırrı saklıyor

EVİN İÇİ KORKUNÇ

Mülkün kapısını açtığınızda ise sizi bir çöp dağı karşılıyor ve koridorda da mutfakta da aynı. Eski posterler duvarlarda, karton kutuların içlerine kadar çöp dolu, evin içinde gezmek bile çok zor. Lavabo çamaşırlarla dolu, tuvalete ise taşan atıklardan ve kokudan girilemiyor. Duvarların arasında kocaman örümcek ağları var. Pencere kenarlarından ölü bitkiler sarkıyor.

Satışa sunulan müstakil ev dışarıdan normal gözükse de içi korkunç bir sırrı saklıyor

The Sun'ın haberine göre, reklamı yapılan ve satışa sunulan bu 4 yataklı ev üstelik 400 bin sterlin yani yaklaşık 22 milyon TL'ye satılıyor. Evin açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

''Mülk, zemin ve birinci kattan oluşan dört yatak odalı müstakil bir evden oluşmaktadır. Mülkün bir yenileme programına ihtiyacı var.”

Satışa sunulan müstakil ev dışarıdan normal gözükse de içi korkunç bir sırrı saklıyor
Satışa sunulan müstakil ev dışarıdan normal gözükse de içi korkunç bir sırrı saklıyor
