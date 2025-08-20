Menü Kapat
27°
Dünya
 Berrak Arıcan

Ülkenin en ağır mahkumu krize neden oldu: Normal mahkumdan 10 kat daha pahalı

Avusturya'da bir cezaevinde iki haftadır bulunan bir mahkum ülkede krize neden oldu. Yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki uyuşturucudan hapis yatan adamın günlük maliyeti, normal bir mahkumun on katı daha pahalı.

Ülkenin en ağır mahkumu krize neden oldu: Normal mahkumdan 10 kat daha pahalı
Viyana'da bulunan Josefstadt Cezaevi'ne iki hafta önce nedeniyle bir kişi sevk edildi. Fakat bu kişinin yaklaşık 300 kilo olması şartları oldukça zorladı. Ülkenin en ağır tutuklusu olan bu kişi için ''Vergi mükelleflerine her gün bir servet kaybettiriyor'' deniyor.

Polis, şüphelinin Viyana'daki evinde yaptığı aramada, 45 kilo esrar, 2 kilo kokain, yaklaşık 2 kilo amfetamin ve 2 binden fazla hap buldu. Adam Viyana'daki Josefstadt hapishanesinde bir süre tutuldu. Fakat kilosundan dolayı yatağının çökme riski nedeniyle nakledildi.

Ülkenin en ağır mahkumu krize neden oldu: Normal mahkumdan 10 kat daha pahalı

ÖZEL KAYNAKLANMIŞ YATAK

Tam kilosu 289 olan adam, Viyana'nın yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde bulunan Korneuburg Hapishanesi'ne gönderildi. Bu mahkum için özel olarak kaynaklanmış, ultra güçlü bir yatak yapıldı. 24 saat boyunca dışarıdan hemşirelerden ise bakım alıyor.

Yargı kaynakları normal bir mahkumun tutukluluk bakım maliyetinin 180 euro yani 8 bin 500 lira civarında olduğunu, bu adamın ise bunun 10 katı maliyeti olduğunu belirtiyor. Ayrıca tutuklunun özel naklinin sefer başına 5 bin euroyu bulması nedeniyle sorgusu sadece görüntülü konuşma ile yapılabiliyor.

Ülkenin en ağır mahkumu krize neden oldu: Normal mahkumdan 10 kat daha pahalı

NORMAL MAHKUMDAN 10 KAT PAHALI

Kronen Zeitung gazetesi, "'Normal bir mahkumdan on kat daha pahalı" diye bildiriyor ve bu aşırı harcamayı Avusturya'nın sağlık sisteminin karşı karşıya olduğu zorluklarla karşılaştırıyor. " dışındaki vatandaşlar genellikle doktor randevusu için aylarca beklemek zorunda kalırken, ciddi suçlular için fon mevcut gibi görünüyor." gibi eleştiriler yapılıyor.

