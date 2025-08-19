Cuma namazına gitmeyen erkeklere para ya da hapis cezası verilecek!

Malezya'nın Terengganu eyaletinde, mazeretsiz ya da geçerli mazereti olmayıp cuma namazını kaçıran Müslüman erkeklere ceza getirilmesi ön görülüyor. Cuma namazını kaçıranlar ya para cezasına çarptırılacak ya da iki yıla kadar hapis yatacak.

Ülkenin en muhafazakâr siyasi oluşumlarından biri olan Malezya İslam Partisi (PAS), yeni uygulamanın Şeriat Suçları Yasası kapsamında devreye alınacağını açıkladı. The Independent'ın haberine göre, Eyalet Yürütme Konseyi üyesi Muhammad Halil Abdulhadi, daha önce yalnızca üç hafta üst üste cuma namazına katılmayanlara ceza uygulandığını ancak artık bir kez bile kaçırmanın cezai işlem gerektirdiğini belirtti.

İHBARLAR DİKKATE ALINACAK

Abdulhadi, ''Cuma namazı, yalnızca bir ibadet değil; Müslümanlar arasında bir bağlılık ve itaat göstergesidir" dedi ve cezaların sadece yapılan uyarılara rağmen namaza gitmeyenlere geleceğini belirtti.

Abdulhadi, farkındalık oluşturmak için camilere uyarı afişleri asılacağını söyledi ve bu uygulamanın ''Yasal zorunluluğu değil, toplumsal bilinci artırmayı” amaçladığını ifade etti. Kamu ihbarlarının ve denetim devriyelerinin çağrılarına kulak verileceğini belirtti.

TARTIŞMALI KARAR

Yeni düzenleme, PAS’ın Malezya genelinde şeriat yasalarını daha katı biçimde uygulama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Parti, ülkedeki 13 eyaletten dördünü yönetiyor ve parlamentodaki en büyük siyasi oluşum konumunda.

PAS geçmişte zina ve hırsızlık gibi suçlar için taşlama veya uzuv kesme cezalarını gündeme getirmişti.