Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Cuma namazına gitmeyen erkeklere para ya da hapis cezası verilecek!

Cuma namazını kaçıran Müslüman erkekler, Malezya'da geçerli mazeret sunmak zorunda kalacak. Mazeret kabul görmezse para ya da iki yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cuma namazına gitmeyen erkeklere para ya da hapis cezası verilecek!
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 17:22

'nın Terengganu eyaletinde, mazeretsiz ya da geçerli mazereti olmayıp cuma namazını kaçıran Müslüman erkeklere getirilmesi ön görülüyor. Cuma namazını kaçıranlar ya para cezasına çarptırılacak ya da iki yıla kadar hapis yatacak.

Ülkenin en muhafazakâr siyasi oluşumlarından biri olan Malezya İslam Partisi (PAS), yeni uygulamanın Şeriat Suçları Yasası kapsamında devreye alınacağını açıkladı. The Independent'ın haberine göre, Eyalet Yürütme Konseyi üyesi Muhammad Halil Abdulhadi, daha önce yalnızca üç hafta üst üste cuma namazına katılmayanlara ceza uygulandığını ancak artık bir kez bile kaçırmanın cezai işlem gerektirdiğini belirtti.

Cuma namazına gitmeyen erkeklere para ya da hapis cezası verilecek!

İHBARLAR DİKKATE ALINACAK

Abdulhadi, '', yalnızca bir ibadet değil; arasında bir bağlılık ve itaat göstergesidir" dedi ve cezaların sadece yapılan uyarılara rağmen namaza gitmeyenlere geleceğini belirtti.

Abdulhadi, farkındalık oluşturmak için camilere uyarı afişleri asılacağını söyledi ve bu uygulamanın ''Yasal zorunluluğu değil, toplumsal bilinci artırmayı” amaçladığını ifade etti. Kamu ihbarlarının ve denetim devriyelerinin çağrılarına kulak verileceğini belirtti.

Cuma namazına gitmeyen erkeklere para ya da hapis cezası verilecek!

TARTIŞMALI KARAR

Yeni düzenleme, PAS’ın Malezya genelinde şeriat yasalarını daha katı biçimde uygulama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Parti, ülkedeki 13 eyaletten dördünü yönetiyor ve parlamentodaki en büyük siyasi oluşum konumunda.

PAS geçmişte zina ve hırsızlık gibi suçlar için taşlama veya uzuv kesme cezalarını gündeme getirmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uçağı birkaç kez çalınıp geri getirildi! Sonuncusu sürprizli oldu, herkes şaşkın
Turist buldu, paleontologlar doğruladı: 100 milyon yıllık fosil inci
ETİKETLER
#ceza
#cuma namazı
#müslümanlar
#Malezya
#İnsan Hakları
#Şeriat Suçları Yasası
#Malezya İslam Partisi (pas)
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.