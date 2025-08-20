Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Suriye Türkiye'den aldığı ürünlere yasak getirdi! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Suriye, Türkiye'den ithal ettiği domates, salatalık, patates ve tavuk eti gibi ürünlerin de bulunduğu 20 ürüne alım yasağı getirdi. Konuyla ilgili Türkiye'den açıklama geldi. Ticaret Bakanlığı, uygulamanın sadece Türkiye için değil, tüm ülkelere geçerli olduğunu belirterek geçici bir karar olduğu bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Suriye Türkiye'den aldığı ürünlere yasak getirdi! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 22:35

, ülkesine önemli kalemlerde alım yaptığı 'yle ilgili önemli bir karar aldı. Buna göre İçinde , ve gibi ürünlerin yer aldığı 20 ürün ithalat yasağı kapsamına alındı.

TİCARET BAKANLIĞI: GEÇİCİ BİR UYGULAMA

Bakanlığı tarafından Suriye tarafından uygulanan ithalat sınırlaması hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada "Suriye Kara ve Deniz Liman İdareleri Başkanlığının 27 Temmuz 2025 tarihli kararı doğrultusunda, 2025 yılının sadece Ağustos ayı boyunca belirli tarım ürünleri (domates, salatalık, patates, kabak, patlıcan, biber, elma, üzüm, şeftali, kiraz, armut, karpuz, kavun, incir, kuru incir, sarımsak, yumurta) ile tavuk eti ithalatına sınırlama getirilmiş olup, söz konusu geçici uygulama menşe fark etmeksizin tüm ülkelere uygulanmaktadır. Söz konusu karar dönemsel olarak alınan geçici bir uygulama niteliğindedir" denildi.

Suriye Türkiye'den aldığı ürünlere yasak getirdi! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi

"SURİYE'YE İHRACAT YÜZDE 55 ORANINDA ARTTI"

Türkiye’nin Suriye’nin en büyük ticaret ortağı pozisyonunda olduğu söylenen açıklamada, "Diğer taraftan, ülkemizin Suriye’ye ihracatı 8 Aralık 2024-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,31 artış göstermiştir. Ülkemiz Suriye’nin en büyük ticaret ortağı pozisyonuna sahip bulunmaktadır. Suriye ile ikili ticaretimizin sürdürülebilir bir şekilde arttırılması doğrultusunda, Ticaret Bakanlığımızın çalışmaları ve faaliyetleri kesintisiz devam etmektedir. Suriye Ekonomi Bakanı Nidal-Eş Şaar ve beraberindeki heyet 5-6 Ağustos tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiş, ziyaret dolayısıyla ikili ve heyetlerarası temaslar gerçekleştirilmiş, Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi’ni (JETCO) kuran Mutabakat Zaptı ile Türkiye Suriye İş Konseyi’nin kuruluşuna ilişkin Mutabakat Zaptı dahil 18 adet Mutabakat Zaptı imza altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Suriye Türkiye'den aldığı ürünlere yasak getirdi! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi

"ŞAM'DAKİ FUARA TÜRKİYE DE KATILACAK"

Açıklama şöyle devam etti: "Diğer taraftan, 27 Ağustos tarihinde başlayıp Eylül’e kadar devam edecek Şam Uluslararası Ticaret Fuarı'na Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte 100’e yakın Türk firmalarının katılmaları ve net 1000 metrekarelik bir Türkiye pavilyonunu açmaları planlanmıştır. Bu vesileyle, Türkiye İhracatçıları Meclisi tarafından da üst düzey bir Ticaret Heyeti organize edilecek olup yine sektörünün öncü firmalarımız tarafından Şam Uluslararası Fuarı'na güçlü bir katılım gerçekleştirilecektir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOGG, Avrupa yolcusu! Bu görüntüler ilk kez yayınlandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zam pazarlığında çıkmaz sokak! Memur-Sen'den yeni hakem kurulu kararı geldi
ETİKETLER
#Türkiye
#suriye
#salatalık
#ticaret
#domates
#tavuk eti
#Ithalat Yasağı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.