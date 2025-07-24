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Türkiye'nin Eurofighter anlaşması dünya basınında! İsrail ve Yunanistan'da büyük panik

Almanya ile Eurofighter savaş uçağı alımına ilişkin görüşmeler sürüyordu. Dün hem Türkiye hem de Almanya'nın yaptığı resmi açıklamalarla iki ülke arasında mutabakat zaptının imzalandığını duyuruldu. Bu önemli gelişme dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Dünya basını, Türkiye'nin Eurofighter'ları ithal ederek hava gücünü artıracağını belirtirken, karardan özellikle Yunanistan ve İsrail'in rahatsızlık duyduğunu kaydetti. Ankara'nın bu büyük adımının İsrail için "baş ağrısı" olduğu vurgulandı.

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Türkiye'nin Eurofighter anlaşması dünya basınında! İsrail ve Yunanistan'da büyük panik
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 10:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün İngiltere ile yaptığı kritik görüşme sonrası savunma sanayiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Önce Alman basınından, ardından MSB'den son dakika açıklamaları art arda geldi. Yapılan açıklamada için mutabakat zaptının imzalandığını duyuruldu. Bu gelişmenin ardından Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius da, Eurofighter ihracat onayını teyit eden yazılı bir belgeyi gönderdiklerini bildirdi.

Türkiye'nin Eurofighter anlaşması dünya basınında! İsrail ve Yunanistan'da büyük panik

haber ajanslarından Jerusalem Post'a konuşan İsrailli yetkililer, anlaşmanın Tel Aviv için "baş ağrısı" olduğunu söyledi. Haberde, Eurofighter'ların konuşlandırılmasının 'nin operasyonel esnekliğini ve bölgesel caydırıcılığını önemli ölçüde artıracağı belirtildi.

Türkiye'nin Eurofighter anlaşması dünya basınında! İsrail ve Yunanistan'da büyük panik

"AÇIK VE ENDİŞE VERİCİ BİR İŞARET"

Anlaşmanın, Ankara'nın ordusunu modernize etme çabalarında kayda değer bir adıma işaret ettiği ifade edildi.

İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından üretilen Eurofighter, dünyadaki en gelişmiş dördüncü nesil savaş jeti olarak değerlendiriliyor. Jersualem Post, Bu jetlerin Türk Hava Kuvvetleri filosuna dahil edilmesinin, Türkiye'nin hava savaşı kaabiliyetlerini önemli ölçüde geliştireceğini yazdı.

İsrailli yetkili, şunları söyledi: “Bu, Türkiye'nin silahlanmasını, sonunda İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğüne meydan okuyabilecek şekilde hızlandırdığına dair açık ve endişe verici bir işarettir.”

Türkiye'nin Eurofighter anlaşması dünya basınında! İsrail ve Yunanistan'da büyük panik

MUHALEFET LİDERİ HÜKÜMETİ SUÇLADI

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, Binyamin Netanyahu hükümetini, Eurofighter satışı anlaşmasını "engellememekle" suçladı. Lapid, "İsrail'in işe yarar bir Dışişleri Bakanlığı veya normal bir hükümeti olsaydı, diplomatik olarak bu silah satış anlaşmasının ilerlemesini engellemek için müdahale etmiş oldurdu."

"Almanya ve İngiltere, eninde sonunda bölgede güç dengesini değiştirecek jetlerle Türkiye'yi donatıyor" diyen Lapid, "Türkiye'nin halihazırda Ortadoğu'nun en büyük donanmasına sahip olduğunu ve şimdi İsrail ile hava gücü eşitliğini hedeflediğini" belirtti.

Habere göre anlaşma, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile askeri işbirliğini güçlendirerek 'nun hazırlık durumunu sağlamak konusundaki daha geniş çaplı ilgisini de yansıtıyor.

Türkiye'nin Eurofighter anlaşması dünya basınında! İsrail ve Yunanistan'da büyük panik

YUNAN BASININDA SERT ELEŞTİRİ

Almanya, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i anlaşma öncesinde bilgilendirmişti. Yunanistan'ın Naftemporiki gazetesi, bu durumu "Ve böylece dış politikaya bir tokat daha eklendi" ifadesiyle aktardı.

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Ankara, en gelişmiş Avrupa savaş uçaklarıyla donanıyor ve bizler ise gözlemci rolünde şoku sindirip diplomatik 'artıklarımızı' sayıyoruz."

Haberin devamında, "Erdoğan Eurofighter satın alırken, nüfuzunu artırırken, haritaları yeniden çizerken ve Avrupalıları ve Amerikalıları değerli bir ortak olarak ikna ederken, Yunanistan sadece bilgilendirilmekle yetiniyor" denildi.

Gazete, teorik olarak, bir Eurofighter'ın maksimum hızında uçarsa (yakıt ikmali yapmadan 2 bin 495 kilometre/saat), Ankara'dan Berlin'e 53 dakikada ulaşabileceğini belirterek, Atina hükümetine şu eleştiriyi yöneltti: "Peki ya Yunanistan'ın dış politikası? Pistte sabit kalmış, kalkış izni bekliyor."

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#türkiye
#Almanya
#İsrail
#savunma sanayi
#nato
#eurofighter
#Dünya
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