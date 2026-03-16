Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya sundu

Suriye'de yeni dönemin başlamasıyla birlikte Türkiye'den 19 Kasım 2025’te atanan ve geçtiğimiz aylarda göreve başlayan Büyükelçi Nuh Yılmaz, başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda düzenlenen resmi törenle güven mektubunu Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya takdim etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Yılmaz, başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda düzenlenen resmi törende Cumhurbaşkanı Şara’ya güven mektubunu takdim etti.

Törene Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Nuh Yılmaz, Türkiye’nin Şam Büyükelçisi olarak 19 Kasım 2025’te Suriye’ye atanmıştı.

