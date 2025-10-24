Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz kimdir, hangi görevlerde bulundu?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından Türkiye'nin dış temsilciliklerine görev alacak ve büyükelçilik yapacak olan isimler bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre Şam Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz oldu. Vatandaşlar tarafından Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz kimdir, hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor.

ŞAM BÜYÜKELÇİSİ NUH YILMAZ KİMDİR?

Nuh Yılmaz, Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) Bölümü'nü 1994 yılında mezun oldu. Ardından 1999 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nü tamamladı.

Daha sonra yüksek lisans eğitimine Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde tamamladı. 2001-2003 yılları arasında Trent Üniversitesi'nde TEori, Kültür ve Politika alanında yüksek lisans eğitimi almaya başladı ancak bu programı tamamlamadı.

2003 yılında George Mason Üniversitesi'nde Kültürel Çalışmalar alanında doktora adayı oldu. Yılmaz ilerleyen yıllarda eğitimini Türkiye'de devam ederek 2016 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde doktora derecesini aldı.

İyi derecede İngilizce bilen Nuh Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.

NUH YILMAZ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mesleki kariyerine 1999-2001 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde öğretim asistanı olarak başlayan Nuh Yılmaz, 2001-2003 döneminde Trent Üniversitesi'nde, 2003-2007 yılları arasında ise George Mason Üniversitesi'nde öğretim asistanı olarak görev yapmıştır. George Mason Üniversitesi'nde sözleşmeli öğretim görevlisi olarak 2007-2008 yılları arasında da çalışmıştır.

Akademik çalışmalarının yanı sıra medya alanında da çalışan Nuh Yılmaz, Star TV, 24 TV, CNN Türk, ATV Washington D.C. temsilciliği görevlerini yerine getirmiştir. 2008-2011 yılları arasında ise SETA Vakfı Washington D.C. direktörü olarak görev almıştır.

Daha sonrasında ise sırayla Al Jazeera Türk Kalite Güvence Başkanı, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Misafir Araştırmacı, Star Gazetesi Dış Haberler Müdürü, Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Brifing Odası Programı 24TV Yapımcı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yaptı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın ardından T.C. Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Başdanışmanı, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı ve Bakan Yardımcısı olarak görev aldı.

24 Ekim 2025 tarihinde ise Şam Büyükelçisi olarak görevlendirildiği duyuruldu.