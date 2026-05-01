Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Uçakta video, fotoğraf çekenlere kötü haber: Şirket kısıtlamaları sıkılaştırdı

Uçak kabin ekibini koruma altına almak isteyen Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi British Airways izinsiz video, fotoğraf çekimlerini yasakladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 14:40

British Airways, yolcu taşıma koşullarını güncelledi. Artık uçak içinde izinsiz bir şekilde fotoğraf ya da video çekimi yapılamayacak. Personelden izin alınması gerekecek. Kurallara uymayan yolcular, uçaktan atılabilecek ya da havayolunun uçuş yasağıyla karşı karşıya kalacak.

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
British Airways, yolcu taşıma koşullarını güncelleyerek uçak içinde izinsiz fotoğraf ve video çekimlerini yasakladı.
Artık uçak içinde personelden izin alınmadan fotoğraf veya video çekimi yapılamayacak.
Kurallara uymayan yolcular uçaktan atılabilecek veya havayolunun uçuş yasağıyla karşılaşabilecek.
Kabul edilemez davranışlarla ilgili madde, kabin ekibini veya diğer çalışma arkadaşlarını rızaları dışında kaydetmeyi yasaklıyor.
Havayolu şirketi, ihlal durumunda yolcuların uçaktan inmesini isteyebilir, taşıma hizmetini reddedebilir veya olayı ilgili makamlara bildirebilir.
Bu kısıtlamanın Meta gözlükleri ve GoPro'lar gibi cihazlarla yapılan çekimleri de kapsaması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
''HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALABİLİRİZ''

Kabul edilemez davranışlarla ilgili 11a maddesinde artık şu ifadeler yer alıyor:

''Uçakta bulunduğunuz sırada, kabin ekibimizi veya diğer çalışma arkadaşlarımızı rızaları dışında videoya aldığınıza, canlı yayımladığınıza veya fotoğrafını çektiğinize dair makul bir düşünce oluşursa… Bu davranışı sürdürmenizi önlemek için makul gördüğümüz her türlü önlemi alabiliriz.''

Havayolu şirketi, uçak iniş yaptığında yolcuların uçaktan inmesini isteyebilir, yolculuğun geri kalan kısmı için taşıma hizmeti vermeyi reddedebilir veya cezai kovuşturma amacıyla olayı ilgili makamlara bildirebilir.

The Independent'ın haberine göre kuralların, Meta gözlükleri ve GoPro'lar gibi cihazlarla yapılan çekimleri de kapsaması bekleniyor.

ETİKETLER
#Yolcu Hakları
#British Airways
#Seyahat Kısıtlamaları
#Fotoğraf Yasağı
#Uçak İçi Kurallar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.