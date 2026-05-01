Uçakta video, fotoğraf çekenlere kötü haber: Şirket kısıtlamaları sıkılaştırdı

British Airways, yolcu taşıma koşullarını güncelledi. Artık uçak içinde izinsiz bir şekilde fotoğraf ya da video çekimi yapılamayacak. Personelden izin alınması gerekecek. Kurallara uymayan yolcular, uçaktan atılabilecek ya da havayolunun uçuş yasağıyla karşı karşıya kalacak.
Kabul edilemez davranışlarla ilgili 11a maddesinde artık şu ifadeler yer alıyor:
''Uçakta bulunduğunuz sırada, kabin ekibimizi veya diğer çalışma arkadaşlarımızı rızaları dışında videoya aldığınıza, canlı yayımladığınıza veya fotoğrafını çektiğinize dair makul bir düşünce oluşursa… Bu davranışı sürdürmenizi önlemek için makul gördüğümüz her türlü önlemi alabiliriz.''
Havayolu şirketi, uçak iniş yaptığında yolcuların uçaktan inmesini isteyebilir, yolculuğun geri kalan kısmı için taşıma hizmeti vermeyi reddedebilir veya cezai kovuşturma amacıyla olayı ilgili makamlara bildirebilir.
The Independent'ın haberine göre kuralların, Meta gözlükleri ve GoPro'lar gibi cihazlarla yapılan çekimleri de kapsaması bekleniyor.