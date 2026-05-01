British Airways, yolcu taşıma koşullarını güncelledi. Artık uçak içinde izinsiz bir şekilde fotoğraf ya da video çekimi yapılamayacak. Personelden izin alınması gerekecek. Kurallara uymayan yolcular, uçaktan atılabilecek ya da havayolunun uçuş yasağıyla karşı karşıya kalacak.

HABERİN ÖZETİ Uçakta video, fotoğraf çekenlere kötü haber: Şirket kısıtlamaları sıkılaştırdı British Airways, yolcu taşıma koşullarını güncelleyerek uçak içinde izinsiz fotoğraf ve video çekimlerini yasakladı. Artık uçak içinde personelden izin alınmadan fotoğraf veya video çekimi yapılamayacak. Kurallara uymayan yolcular uçaktan atılabilecek veya havayolunun uçuş yasağıyla karşılaşabilecek. Kabul edilemez davranışlarla ilgili madde, kabin ekibini veya diğer çalışma arkadaşlarını rızaları dışında kaydetmeyi yasaklıyor. Havayolu şirketi, ihlal durumunda yolcuların uçaktan inmesini isteyebilir, taşıma hizmetini reddedebilir veya olayı ilgili makamlara bildirebilir. Bu kısıtlamanın Meta gözlükleri ve GoPro'lar gibi cihazlarla yapılan çekimleri de kapsaması bekleniyor.

''HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALABİLİRİZ''

Kabul edilemez davranışlarla ilgili 11a maddesinde artık şu ifadeler yer alıyor:

''Uçakta bulunduğunuz sırada, kabin ekibimizi veya diğer çalışma arkadaşlarımızı rızaları dışında videoya aldığınıza, canlı yayımladığınıza veya fotoğrafını çektiğinize dair makul bir düşünce oluşursa… Bu davranışı sürdürmenizi önlemek için makul gördüğümüz her türlü önlemi alabiliriz.''

Havayolu şirketi, uçak iniş yaptığında yolcuların uçaktan inmesini isteyebilir, yolculuğun geri kalan kısmı için taşıma hizmeti vermeyi reddedebilir veya cezai kovuşturma amacıyla olayı ilgili makamlara bildirebilir.

The Independent'ın haberine göre kuralların, Meta gözlükleri ve GoPro'lar gibi cihazlarla yapılan çekimleri de kapsaması bekleniyor.