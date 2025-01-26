Uçuşa hazırlanan uçağa birkaç kez yıldırım çarptı! O anlar yolcu tarafından kaydedildi

26 Ocak 2025 09:05 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 09:26

Brezilya Sao Paulo Uluslararası Havalimanı'ndan, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek için bekleyen uçağa birkaç kez yıldırım çarptı. Yıldırım, uçağın kuyruk kısmına denk geldi. O anlar kameraya yansıdı.

British Airways'e ait uçağa yıldırım çarptı. Brezilya'nın Sao Paulo Uluslararası Havalimanı'ndan kalkıp, Londra'ya uçak üzere hazır bekleyen uçağın kuyruk kısmına birkaç kez çarpan yıldırımlar, yolcu Bernhard Warr tarafından kayda alındı.

Warr o anları, "Fırtına nedeniyle uçuşlar durmuştu. Pencereden dışarı bakarken havaalanının yakınında yıldırım düştüğünü gördüm. Bu yüzden biraz görüntü almaya gittim. Şanslıydım ve yıldırım tam önümde düştü!" sözleriyle anlattı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Uluslararası Havalimanı'na gitmek için bekleyen uçak yıldırım çarpmasının ardından detaylı incelemeye alındı.

Uçapın kalkışına izin verilmedi ve gerekli incelemeler ve bakım çalışmaları yapıldı. Uçuş ancak 6 saat sonra gerçekleşti.

UÇAĞA YILDIRIM ÇARPTIĞINDA NE OLUYOR?

Uzmanlar, her uçağa ortalama yılda en az 1 kez yıldırım düştüğünü belirtiyor. Uçaklara yıldırım çarpması ise 'Faraday kafesi' sayesinde bir sorun teşkil etmiyor. Faraday kafesi, uçağa yıldırım çarpması durumunda uçak içine ve motorlarına zarar vermeden enerjinin havaya karışmasını sağlıyor.

Uçakların boyaları ise antistatik özelliğe sahip oluyor. Bu boysa sayesinde de elektrik yükü, uçağın içine geçemiyor. Yakıt tankı ve başka mekanizmalar da yıldırım çarpmasına karşı korumalıdır.

Yıldırım çarpmaları uçağın gövdesi küçük çaplı zararlar verse de içerisi için bir sorun oluşturmuyor. Fakat uçaklar her ihtimal düşünülerek, incelemeden ve kontrolden geçiriliyor.