Avrupa’nın önde gelen düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden Ryanair, rezervasyon ve koltuk atama sürecinde yolcuların ek ücret ödemesine yol açabilecek önemli bir değişikliğe imza attı. Şirketin geçen ayın sonunda resmi bir duyuru yapmadan yürürlüğe aldığı yeni kural, ücretsiz koltuk seçeneğini kullanan tüm yolcuları doğrudan etkiliyor.

The Sun'ın haberine göre, daha önce Ryanair ile seyahat eden yolcular, uçuştan 24 saat önce check-in yaptıklarında kendilerine atanan ücretsiz koltuğu anında görebiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte ücretsiz koltuk numaralarının kalkıştan yalnızca üç saat önce paylaşılmasına karar verildi.

PENCERE VEYA KORİDOR İSTEYENLER İÇİN YENİ DÖNEM

Eski uygulamada yolcular, uçuştan bir gün önce atanan koltuklarını gördükten sonra yerlerinden memnun kalmazlarsa ücret karşılığında koltuk yükseltme ve kendi tercih ettikleri koltuğu seçme imkanına sahipti.

Süre değişikliğinin ardından koltuk numarasını önceden bilmek veya pencere ya da koridor kenarında oturmayı garanti altına almak isteyen yolcuların önünde iki seçenek kalıyor: Ya rastgele atama riskini kabul etmek ya da tercih ettikleri koltuk tipi için önceden ödeme yapmak.

RYANAİR: "YAZ BOYUNCA ÇOK SAYIDA ŞİKAYET ALDIK"

Konuya ilişkin açıklama yapan bir Ryanair sözcüsü, rastgele ücretsiz koltuk atama zamanlamasının her zaman hava yolu şirketi tarafından belirlendiğini vurgulayarak değişikliğin arkasındaki gerekçeyi şu sözlerle anlattı:

"Geçtiğimiz ekim ayının sonunda kış tarifemize geçerken ücretsiz koltuk atama süresini kalkıştan 24 saat öncesinden üç saatten biraz fazla bir süre öncesine çektik. Süre değişikliğinin nedeni, tercih ettikleri koltuğu seçmek isteyen yolculara seçim yapmaları için daha fazla zaman tanımaktır.

Tercih ettikleri koltuğu uçuştan 24 saat öncesine kadar ücretsiz olarak rastgele başka bir yolcuya atandığı için seyahat gününde rezerve edemediklerinden yakınan çok sayıda yolcudan şikayet aldık."

Ücretsiz rastgele koltuk seçeneğini tercih eden yolcuların oturacakları yeri önemsemediklerini savunan sözcü, dijital biniş kartlarının işleyişine dair de şu bilgiyi paylaştı:

"Ücretsiz rastgele koltuk seçen yolcular nerede oturduklarını açıkça önemsemiyor. Dijital biniş kartları, kalkıştan üç ila dört saat önce otomatik olarak güncelleniyor. Bu zaman dilimi, yolcuların kalkış havalimanına ya da biniş kapısına ulaşmalarından çok daha öncesine denk geliyor."