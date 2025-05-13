Ukrayna lideri Zelenskiy'nin İstanbul şartı: Putin gelmezse Ankara'da kalacağım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini fakat Rus lider Vladimir Putin gelmezse İstanbul'a gelmeyeceğini söyledi. Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ı da Türkiye'ye davet ettiklerini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'a gelerek kendisiyle görüşmekten korktuğunu söyledi. Doğrudan görüşmelerin gerçekleşmemesi durumunda ABD ve Avrupa Birliği'ne 'sert yaptırım' çağrısında bulunan Zelenskiy, görüşmenin başarısız olmasının Rusya'nın diplomasiye hazır olmadığını göstereceğini söyledi.

''HER ŞEY PUTİN'E BAĞLI''

Zelenskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'da her şey kesinlikle Putin'e bağlı" diyerek, ateşkesi sağlamanın ve savaşı sona erdirmenin tek yolunun Putin'le doğrudan görüşmek olduğunu söyledi. Ukraynalı lider, "Ateşkese hazır olduğunu söyleme adımını atarsa, savaşı sonlandıracak tüm unsurların tartışılmasının önü açılır" dedi.

''PUTİN İSTANBUL'A GELMEZSE BEN DE GİTMEYECEĞİM''

Zelenskiy, ilk olarak Ankara'ya gelip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini, Putin'in İstanbul'a gelmemesi durumunda ise kendisinin de İstanbul'a gelmeyeceğini ifade etti.

''TRUMP'I DA DAVET ETTİK''

ABD Başkanı Donald Trump'ı da İstanbul'a davet ettiklerini söyleyen Zelenskiy, katılımını henüz teyit etmediğini belirtti.

Öte yandan Ukrayna lideri ayrıca Çin'in, herhangi bir barış görüşmesinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan 30 günlük ateşkesi desteklediğini işaret ettiğini söyledi.

'PUTİN, LAVROV'U GÖNDERECEK' İDDİASI

Federal Koruma Servisi'ne (FSO) yakın Gulagu Net'ten bir kaynağa dayandırılan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, teklifi kendisi yapmasına rağmen İstanbul'a gelmeyecek. Rus lider, yerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'ye gelecek.

Rus bakan Lavrov'un İstanbul'a seyahati için bir 'Rossiya' özel uçuş birimi uçağının hazırlandığı belirtildi. Kaynak, düşük bir ihtimal olsa da ABD Başkanı Donald Trump ile kişisel bir anlaşma olması durumunda Putin'in ziyaretini hazırlama kararı verebileceğini söyledi. Fakat Trump'ın kararı, bu küçük ihtimali de ortadan kaldırdı.

TRUMP İSTANBUL'A GELECEK Mİ?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifiyle perşembe günü İstanbul'da kurulacak olan barış masasında ABD Başkanı Donald Trump yer almayacak. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, ABD'yi temsilen görüşmede Trump'ın Özel Temsilcileri Keith Kellogg ve Steve Witkoff bulunacak.