Ukrayna, Rusya'nın hava saldırılarına karşı geliştirdiği savunma teknolojilerinde dikkat çeken bir başarıya imza attı. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, yerli savunma teknolojileri şirketi Carmine Sky tarafından geliştirilen Blysk lazer sistemi, Rusya'ya ait jet motorlu bir Shahed İHA'sını düşürdü. Böylece sistem, sahadaki ilk başarılı müdahalesini gerçekleştirmiş oldu.

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HABERİN ÖZETİ Ukrayna'dan hava savunmasında bir ilk! Rus jet motorlu İHA'sını lazerle düşürdü Ukrayna'da Carmine Sky şirketi tarafından geliştirilen Blysk lazer sistemi, sahaya çıktıktan birkaç gün sonra Rusya'ya ait jet motorlu bir Shahed İHA'sını düşürerek ilk başarılı müdahalesini gerçekleştirdi. 19 Kasım'da konuşlandırılan ve 4 kW güç çıkışına sahip olan Blysk, kritik bir altyapı tesisini korumak amacıyla gerçek görev koşullarında test ediliyordu. Sistemin başarısı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin savunma teknolojileri danışmanı Serhii "Flash" Beskrestnov tarafından duyuruldu. Yüksek enerjili lazer ışınıyla hedeflerini vuran sistemin, pahalı hava savunma füzelerinin yerini alabilecek düşük maliyetli bir alternatif sunduğu belirtiliyor. Yetkililer başarılı müdahaleye rağmen Blysk sisteminin seri üretimi için henüz erken olduğunu ifade ediyor. Yoğun sis ve bulut örtüsü gibi olumsuz hava koşulları, lazer ışınının gücünü kaybetmesine yol açarak bu silahların önündeki engellerden birini oluşturuyor.

SAHAYA ÇIKTIKTAN BİRKAÇ GÜN SONRA İLK HEDEFİNİ VURDU

19 Kasım'da konuşlandırılan lazer sisteminin başarısını, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin savunma teknolojileri danışmanı Serhii "Flash" Beskrestnov duyurdu. Telegram üzerinden bir video paylaşan Beskrestnov, Blysk'ın yeri açıklanmayan kritik bir altyapı tesisinin korunması için gerçek görev koşullarında test edildiğini belirtti.

Henüz birkaç gündür sahada bulunan sistemin yüksek hızlı, jet motorlu bir İHA'yı düşürmesi dikkat çekti. Rusya, İran yapımı Shahed insansız hava araçlarının farklı versiyonlarını Geran-2 ve Geran-5 gibi isimlerle kullanıyor.

PAHALI FÜZELERİN YERİNİ DÜŞÜK MALİYETLİ LAZERLER ALABİLİR

Blysk'ın asıl dikkat çeken yanı ise müdahale maliyeti. 4 kW güç çıkışına sahip sistem, hedeflerini yüksek enerjili lazer ışınıyla imha ediyor. Böylece her saldırıda pahalı hava savunma füzelerinin kullanılması gerekmeyebilir.

Lazer silahlarının maliyet avantajı daha önce İngiltere'nin geliştirdiği DragonFire sistemiyle de gündeme gelmişti. DragonFire'ın tek atışlık enerji maliyetinin yaklaşık 10 sterlin (13 dolar) olduğu belirtiliyor. Ukrayna'nın geliştirdiği Blysk'ın da benzer maliyetlerle çalışabileceği değerlendiriliyor.

SERİ ÜRETİM İÇİN HENÜZ ERKEN

Sahadaki ilk başarılı müdahaleye rağmen Blysk'ın ne zaman seri üretime geçeceği belirsizliğini koruyor. Beskrestnov, seri üretim konusunda konuşmak için henüz erken olduğunu ifade etti. Ukrayna'da başka şirketler de lazer tabanlı hava savunma sistemleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

LAZER SİLAHLARININ ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELLERDEN BİRİ HAVA KOŞULLARI

Düşük atış maliyeti önemli bir avantaj sağlasa da lazer silahlarının bazı dezavantajları da var. Özellikle yoğun sis, bulut örtüsü ve olumsuz hava koşulları, lazer ışınının hedefe ulaşmadan önce gücünü önemli ölçüde kaybetmesine neden olabiliyor.