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İstanbul
Ukrayna, Rusya'nın hava saldırılarına karşı geliştirdiği savunma teknolojilerinde dikkat çeken bir başarıya imza attı. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, yerli savunma teknolojileri şirketi Carmine Sky tarafından geliştirilen Blysk lazer sistemi, Rusya'ya ait jet motorlu bir Shahed İHA'sını düşürdü. Böylece sistem, sahadaki ilk başarılı müdahalesini gerçekleştirmiş oldu.
19 Kasım'da konuşlandırılan lazer sisteminin başarısını, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin savunma teknolojileri danışmanı Serhii "Flash" Beskrestnov duyurdu. Telegram üzerinden bir video paylaşan Beskrestnov, Blysk'ın yeri açıklanmayan kritik bir altyapı tesisinin korunması için gerçek görev koşullarında test edildiğini belirtti.
Henüz birkaç gündür sahada bulunan sistemin yüksek hızlı, jet motorlu bir İHA'yı düşürmesi dikkat çekti. Rusya, İran yapımı Shahed insansız hava araçlarının farklı versiyonlarını Geran-2 ve Geran-5 gibi isimlerle kullanıyor.
Blysk'ın asıl dikkat çeken yanı ise müdahale maliyeti. 4 kW güç çıkışına sahip sistem, hedeflerini yüksek enerjili lazer ışınıyla imha ediyor. Böylece her saldırıda pahalı hava savunma füzelerinin kullanılması gerekmeyebilir.
Lazer silahlarının maliyet avantajı daha önce İngiltere'nin geliştirdiği DragonFire sistemiyle de gündeme gelmişti. DragonFire'ın tek atışlık enerji maliyetinin yaklaşık 10 sterlin (13 dolar) olduğu belirtiliyor. Ukrayna'nın geliştirdiği Blysk'ın da benzer maliyetlerle çalışabileceği değerlendiriliyor.
Sahadaki ilk başarılı müdahaleye rağmen Blysk'ın ne zaman seri üretime geçeceği belirsizliğini koruyor. Beskrestnov, seri üretim konusunda konuşmak için henüz erken olduğunu ifade etti. Ukrayna'da başka şirketler de lazer tabanlı hava savunma sistemleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Düşük atış maliyeti önemli bir avantaj sağlasa da lazer silahlarının bazı dezavantajları da var. Özellikle yoğun sis, bulut örtüsü ve olumsuz hava koşulları, lazer ışınının hedefe ulaşmadan önce gücünü önemli ölçüde kaybetmesine neden olabiliyor.