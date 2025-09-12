Ukrayna'dan Smolensk Nükleer Güç Santrali'ne İHA'lı saldırı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Smolensk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, 12 Eylül'de Moskova saatiyle 03.52 sıralarında Smolensk NGS sanayi bölgesinde 3. güç ünitesinin bulunduğu alana giren Ukrayna ordusuna ait bir İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Düşürülen İHA'nın santralin 3. güç ünitesinin havalandırma borusunun yakınında patladığı bilgisi verilen açıklamada, "Saldırı sonucu yedek kazan dairesi ve soğutma istasyonu da dahil olmak üzere yardımcı odalardaki birçok pencere kırıldı." ifadesi kullanıldı.

"NÜKLEER SANTRALİN GÜVENLİĞİ SAĞLANDI"

Saldırı sonucu ölen veya yaralanan olmadığı belirtilen açıklamada, "Kolluk kuvvetleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Nükleer santralin güvenliği sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Santralin çevresinde ve bulunduğu bölgedeki radyasyon seviyesinin değişmediği ve standartlara uygun olduğu aktarılan açıklamada, "Şimdilik Smolensk NGS'deki üç güç ünitesi de normal bir şekilde çalışıyor." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun 24 Ağustos'ta Kursk NGS'ye yönelik de İHA saldırısı düzenlediği anımsatıldı.