Rusya-Ukrayna barış müzakereleri askıya alındı! Kremlin masadan kalktı

Barış müzakerelerine ilişkin Moskova'dan kritik açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna'nın müzakere grupları arasındaki temaslarda bir duraklamadan bahsedebileceğini ifade etti.

Basın mensuplarının iki ülkenin müzakere grupları arasındaki son duruma ilişkin sorusunu alan Peskov, "Şu anda, bir duraklamadan bahsetmek muhtemelen daha uygun olacaktır" ifadelerine yer verdi.

PESKOV'DAN "PEMBE GÖZLÜK" BENZETMESİ

Müzakere grupları arasındaki iletişim kanallarının hala mevcut olduğunu da söyleyen Peskov, "Pembe gözlükler takıp, müzakere sürecinin yıldırım hızında sonuçlar vermesini bekleyemezsiniz" ifadelerini kulandı.

Kremlin Sözcüsü, bununla beraber Rus tarafının barışçıl diyalog yolunu izlemeye ve bunu düzenlemenin barışçıl yollarını aramaya hazır olduğunu öne sürdü.