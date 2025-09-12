Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Rusya-Ukrayna barış müzakereleri askıya alındı! Kremlin masadan kalktı

Moskova'dan kritik açıklama geldi. Kremlin, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin durdurulduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Rusya-Ukrayna barış müzakereleri askıya alındı! Kremlin masadan kalktı
IHA
12.09.2025
12.09.2025
Barış müzakerelerine ilişkin 'dan kritik açıklama geldi. Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve 'nın müzakere grupları arasındaki temaslarda bir duraklamadan bahsedebileceğini ifade etti.

Basın mensuplarının iki ülkenin müzakere grupları arasındaki son duruma ilişkin sorusunu alan Peskov, "Şu anda, bir duraklamadan bahsetmek muhtemelen daha uygun olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Rusya-Ukrayna barış müzakereleri askıya alındı! Kremlin masadan kalktı

PESKOV'DAN "PEMBE GÖZLÜK" BENZETMESİ

Müzakere grupları arasındaki iletişim kanallarının hala mevcut olduğunu da söyleyen Peskov, "Pembe gözlükler takıp, müzakere sürecinin yıldırım hızında sonuçlar vermesini bekleyemezsiniz" ifadelerini kulandı.

Kremlin Sözcüsü, bununla beraber Rus tarafının barışçıl diyalog yolunu izlemeye ve bunu düzenlemenin barışçıl yollarını aramaya hazır olduğunu öne sürdü.

