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Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 14:53

Ukrayna'nın Starlink'ini kimin yavaşlattığı belli oldu! Musk ABD hükümetini suçlamıştı

Elon Musk'ın geçen hafta Ukrayna ordusunun kullandığı Starlink hizmetinin askeri amaçlı sürümünü yavaşlatma talimatı verdiği iddia edildi. Kısıtlamanın Ukrayna'nın saldırı ve hava savunma amaçlı insansız hava aracı operasyonlarını etkilediği bildirildi.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Ukrayna'nın Starlink'ini kimin yavaşlattığı belli oldu! Musk ABD hükümetini suçlamıştı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 14:53

Üst Yöneticisi (CEO) 'ın Ukrayna ordusunun savaş alanındaki iletişim ve insansız hava aracı operasyonlarında kullandığı uydu hizmetinin askeri sürümünü geçen hafta yavaşlatma talimatı verdiği öne sürüldü.

The Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililer ve konu hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberde, Musk'ın kararının Ukrayna'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü saldırı ve hava savunma operasyonlarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Ukrayna'nın Starlink'ini kimin yavaşlattığı belli oldu! Musk ABD hükümetini suçlamıştı

ELON MUSK İLE TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Habere göre ABD Başkanı ile Musk, Starlink hizmetindeki yavaşlamanın kamuoyuna yansımasının ardından geçen hafta konuyu telefon görüşmesinde ele aldı. İkilinin, hizmetin kısıtlanmasına ilişkin karardan önce de konuyu görüştüğü aktarıldı.

Trump, geçen hafta Ukrayna'nın Starlink erişimini kaybetmesinden ne kendisinin ne de Musk'ın sorumlu olduğunu düşündüğünü söyledi. Musk ise uydu sisteminin hızına veya kullanımına getirilen kısıtlamaların ABD ordusu ya da başkan tarafından belirlendiğini ifade etti.

Ukrayna'nın Starlink'ini kimin yavaşlattığı belli oldu! Musk ABD hükümetini suçlamıştı

UKRAYNA İLE ABD ARASINDAKİ İPLER GERİLDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile ABD hükümeti arasındaki ilişkiler son dönemde gerilmiş durumda. Trump'ın Rusya'dan dizel yakıt satın alınmasına yönelik anlaşma yapması ve Moskova'ya karşı yeni yaptırımları askıya alması, iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların derinleştiği bir dönemde geldi.

Trump ayrıca Ukrayna'ya Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulundu ve Ukraynalıları Zelensky'nin yerine başka bir ismi seçmeye çağırdı.

Ukrayna'nın Starlink'ini kimin yavaşlattığı belli oldu! Musk ABD hükümetini suçlamıştı

ABD ile ilişkileri düzeltmek amacıyla Oslo'da bulunan Zelensky, salı günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Starlink ve Starshield sistemlerine ilişkin konuları görüştüğünü belirtti. Zelensky, görüşülen başlıklar arasında "yeniden faaliyete geçirilmesi gereken Starlink/Starshield ile ilgili durumun" da bulunduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Starlink uydu ağına erişimini engellemediklerini savundu. Hegseth, açıklamasında Ukrayna'nın uyması gereken hizmet koşullarına işaret ederek sorunun bu şartlarla bağlantılı olabileceğini belirtti.

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#elon musk
#donald trump
#SpaceX
#starlink
#Volodymyr Zelensky
#Dünya
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