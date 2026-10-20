WhatsApp çıkartmalar yenileniyor: Artık sesli olacak

WhatsApp, kullanıcıların fotoğraf ve videolardan oluşturdukları çıkartmalara özel sesler eklemesini sağlayacak yeni bir özelliği test ediyor. Android sürümünde geliştirilen sesli çıkartmalar sayesinde kullanıcılar kendi seslerini kaydedebilecek veya mevcut ses dosyalarını çıkartmalarına ekleyebilecek.

WHATSAPP ÇIKARTMALARI SESLİ OLUYOR

WABetaInfo, sesli çıkartma özelliğini ilk olarak Android için yayımlanan 2.26.41.3 beta sürümünde tespit etti. Android Authority ise uygulamanın 2.26.41.11 sürümünün APK dosyasını inceleyerek özelliği çalıştırmayı başardı ve nasıl işleyeceğine ilişkin daha ayrıntılı bir görünüm elde etti.

Sabit görüntülerden oluşturulan çıkartmalara eklenecek ses dalgası simgesi, kullanıcıların ses kaydetmesine veya mevcut bir ses dosyasını seçmesine olanak tanıyacak. En fazla 10 saniye uzunluğunda olabilecek ses kayıtları, alıcıların ses düzeyi simgesine dokunmasıyla oynatılabilecek.

Videolardan oluşturulan hareketli çıkartmaların da benzer bir özellikle desteklenmesi planlanıyor. Söz konusu çıkartmalar, orijinal videodan otomatik olarak 5 saniyelik ses taşıyabilecek. Kullanıcılar isterse videodan alınan sesi kendi kayıtlarıyla veya başka bir ses dosyasıyla değiştirebilecek.

WhatsApp, çıkartmaların görünümünü sadeleştirecek bir seçenek üzerinde de çalışıyor. Kullanıcıların özel çıkartmaların etrafındaki dış çizgiyi kaldırmasını sağlayacak ayrı bir ayarın eklenmesi bekleniyor.

MESAJ YAZMA ALANI İKİ SATIR OLABİLİR

WhatsApp'ın test ettiği bir diğer yenilik ise sohbet ekranındaki mesaj yazma alanının yeniden tasarlanması. Mevcut arayüzde mesaj alanı ve çeşitli özelliklere ait simgeler aynı satırda yer alırken yeni tasarımda yazma alanının üst satıra, ek kontrol simgelerinin ise alt satıra taşınması öngörülüyor.

Mesaj yazma alanının daha geniş hale gelmesi ve kullanıcıların ek dosya gönderme gibi işlemler için menüler arasında gezinmek zorunda kalmaması amaçlanıyor.

Sesli çıkartmalar ve yeniden tasarlanan mesaj yazma alanı henüz geliştirme aşamasında bulunuyor. WhatsApp, özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin bir tarih açıklamadı.