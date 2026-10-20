Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 16:05

WhatsApp çıkartmalar yenileniyor: Artık sesli olacak

WhatsApp, Android sürümünde çıkartmalara ses eklenecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Uygulama ayrıca özel çıkartmaların dış çizgilerini kaldırma ve mesaj yazma alanını iki satırlı hale getirme seçeneklerini test ediyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
WhatsApp çıkartmalar yenileniyor: Artık sesli olacak
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 16:05

, kullanıcıların fotoğraf ve videolardan oluşturdukları çıkartmalara özel sesler eklemesini sağlayacak yeni bir özelliği test ediyor. sürümünde geliştirilen sesli çıkartmalar sayesinde kullanıcılar kendi seslerini kaydedebilecek veya mevcut ses dosyalarını çıkartmalarına ekleyebilecek.

WHATSAPP ÇIKARTMALARI SESLİ OLUYOR

WABetaInfo, sesli çıkartma özelliğini ilk olarak Android için yayımlanan 2.26.41.3 beta sürümünde tespit etti. Android Authority ise uygulamanın 2.26.41.11 sürümünün APK dosyasını inceleyerek özelliği çalıştırmayı başardı ve nasıl işleyeceğine ilişkin daha ayrıntılı bir görünüm elde etti.

WhatsApp çıkartmalar yenileniyor: Artık sesli olacak

Sabit görüntülerden oluşturulan çıkartmalara eklenecek ses dalgası simgesi, kullanıcıların ses kaydetmesine veya mevcut bir ses dosyasını seçmesine olanak tanıyacak. En fazla 10 saniye uzunluğunda olabilecek ses kayıtları, alıcıların ses düzeyi simgesine dokunmasıyla oynatılabilecek.

Videolardan oluşturulan hareketli çıkartmaların da benzer bir özellikle desteklenmesi planlanıyor. Söz konusu çıkartmalar, orijinal videodan otomatik olarak 5 saniyelik ses taşıyabilecek. Kullanıcılar isterse videodan alınan sesi kendi kayıtlarıyla veya başka bir ses dosyasıyla değiştirebilecek.

WhatsApp, çıkartmaların görünümünü sadeleştirecek bir seçenek üzerinde de çalışıyor. Kullanıcıların özel çıkartmaların etrafındaki dış çizgiyi kaldırmasını sağlayacak ayrı bir ayarın eklenmesi bekleniyor.

WhatsApp çıkartmalar yenileniyor: Artık sesli olacak

MESAJ YAZMA ALANI İKİ SATIR OLABİLİR

WhatsApp'ın test ettiği bir diğer yenilik ise sohbet ekranındaki mesaj yazma alanının yeniden tasarlanması. Mevcut arayüzde mesaj alanı ve çeşitli özelliklere ait simgeler aynı satırda yer alırken yeni tasarımda yazma alanının üst satıra, ek kontrol simgelerinin ise alt satıra taşınması öngörülüyor.

Mesaj yazma alanının daha geniş hale gelmesi ve kullanıcıların ek dosya gönderme gibi işlemler için menüler arasında gezinmek zorunda kalmaması amaçlanıyor.

WhatsApp çıkartmalar yenileniyor: Artık sesli olacak

Sesli çıkartmalar ve yeniden tasarlanan mesaj yazma alanı henüz geliştirme aşamasında bulunuyor. WhatsApp, özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin bir tarih açıklamadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
RTX 5090 üretimi sonlandırıldı mı? Nvidia iddialara son noktayı koydu
Spotify aile paylaşımını sınırlamaya başladı! Artık QR kodlu doğrulama gerekecek
ETİKETLER
#whatsapp
#Android
#Wabetainfo
#Android Authority
#Sesli Çıkartmalar
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.