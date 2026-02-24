Menü Kapat
TGRT Haber
11°
 Berrak Arıcan Baş

Ülke fiilen iflas etti! Lübnan kasadaki altınları satışa çıkarmayı planlıyor

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan, fiilen iflas etti. 2019'dan bu yana derin ekonomik sıkıntılarla mücadele eden ülkede Merkez Bankası'nda bulunan 280 tonluk, değeri 45 milyar dolara ulaşan altın rezervlerinin satışı gündemde.

Ülke fiilen iflas etti! Lübnan kasadaki altınları satışa çıkarmayı planlıyor
24.02.2026
24.02.2026
saat ikonu 11:41

Lübnan fiilen iflas edenler arasına adını yazdırdı. Hükümet yetkilileri ve finans çevreleri, Merkez Bankası kasasında bulunan altın rezervlerinin bir kısmının satılmasını gündeme getirdi. 2019 yılından beri Lübnan lirası yüzde 90'dan fazla değer kaybetti. Halkın, bankalardaki döviz mevduatlarına ulaşımı büyük ölçüde kısıtlandı.

Lübnan'da yaşanan ekonomik krizin ardından Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin satılması gündemdeyken, bunun faydaları ve uzun vadeli etkileri tartışılıyor.
Lübnan, Merkez Bankası'nda yaklaşık 45 milyar dolar değerinde 280 tonun üzerinde altın rezervine sahip ve bu rezervle Suudi Arabistan'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.
Ülke ekonomisi, 2019'dan beri Lübnan lirasının yüzde 90'dan fazla değer kaybetmesi ve halkın döviz mevduatlarına ulaşımının kısıtlanmasıyla fiilen iflas etmiş durumda.
Hükümet yetkilileri ve finans çevreleri, altın rezervlerinin satışıyla mali krizi hafifletmeyi amaçlıyor ancak ekonomi uzmanları bu konuda temkinli yaklaşıyor.
Altın satışının kısa vadede nakit akışı sağlayabileceği ancak uzun vadeli finansal istikrar üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğu belirtiliyor.
1986 tarihli yasaya göre altın satışı için parlamentonun özel onayı gerekiyor ve olası bir satışın IMF ile yapılacak mali yardım anlaşması kapsamında değerlendirilmesi öngörülüyor.
Ülke fiilen iflas etti! Lübnan kasadaki altınları satışa çıkarmayı planlıyor

ALTIN REZERVİNDE 2. SIRA

Lübnan Merkez Bankası (BDL) 280 tonun üzerinde altın rezerviyle yaklaşık 45 milyar dolar değerinde altına sahip. Bu rezervle ülke aslında Suudi Arabistan'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Siyasetçiler ve bankacılar da altın rezervlerinin satışıyla Lübnan'daki mali krizin hafifletilebileceğini düşünüyor. Fakat bazı ekonomi uzmanları bu fikre soğuk bakıyor. Altın rezervlerinin satılması halinde kısa vadeli nakit akışı sağlanabileceği, ancak bunun ülkenin finansal istikrarı üzerinde uzun vadeli etkilerinin belirsiz olduğu belirtiliyor.

Ülke fiilen iflas etti! Lübnan kasadaki altınları satışa çıkarmayı planlıyor

ALTIN SATIŞINA PARLAMENTO ONAYI GEREKİYOR

1986 tarihli yasa gereği, altın satışının parlamentonun özel onayı olmadan yapılması mümkün değil. Bu nedenle, olası bir satışın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılacak mali yardım anlaşması kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Maliye Bakanlığı uzmanları, altın rezervlerinin ülke bütçesine katkı sağlayabilecek önemli bir varlık olduğunu, ancak satış kararının kamu yararı gözetilerek alınması gerektiğini vurguluyor.

