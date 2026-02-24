Ülke fiilen iflas etti! Lübnan kasadaki altınları satışa çıkarmayı planlıyor

Kategoriler
Lübnan fiilen iflas edenler arasına adını yazdırdı. Hükümet yetkilileri ve finans çevreleri, Merkez Bankası kasasında bulunan altın rezervlerinin bir kısmının satılmasını gündeme getirdi. 2019 yılından beri Lübnan lirası yüzde 90'dan fazla değer kaybetti. Halkın, bankalardaki döviz mevduatlarına ulaşımı büyük ölçüde kısıtlandı.
Lübnan Merkez Bankası (BDL) 280 tonun üzerinde altın rezerviyle yaklaşık 45 milyar dolar değerinde altına sahip. Bu rezervle ülke aslında Suudi Arabistan'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.
Siyasetçiler ve bankacılar da altın rezervlerinin satışıyla Lübnan'daki mali krizin hafifletilebileceğini düşünüyor. Fakat bazı ekonomi uzmanları bu fikre soğuk bakıyor. Altın rezervlerinin satılması halinde kısa vadeli nakit akışı sağlanabileceği, ancak bunun ülkenin finansal istikrarı üzerinde uzun vadeli etkilerinin belirsiz olduğu belirtiliyor.
1986 tarihli yasa gereği, altın satışının parlamentonun özel onayı olmadan yapılması mümkün değil. Bu nedenle, olası bir satışın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılacak mali yardım anlaşması kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Maliye Bakanlığı uzmanları, altın rezervlerinin ülke bütçesine katkı sağlayabilecek önemli bir varlık olduğunu, ancak satış kararının kamu yararı gözetilerek alınması gerektiğini vurguluyor.