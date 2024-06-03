Ülke yanıp kavruluyor! Aşırı sıcaklar 3 günde onlarca kişiyi öldürdü

03 Haziran 2024 10:50 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 11:16

Hindistan'da son günlerde rekor kıran hava sıcaklıkları onlarca kişinin ölümüne neden oldu. Sadece son 3 günde 50'den fazla kişi sıcak hava dalgaları sebebiyle öldü.

Uttar Pradesh eyaletinde, aralarında güvenlik ve temizlik görevlilerinin de bulunduğu 33 seçim görevlisinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatın kaybettiği bildirildi. Eyaletin baş seçim yetkilisi Navdeep Rinwa, ölen seçim personelinin ailelerine 1,5 milyon rupi (18 bin dolar) tazminat ödeneceğini açıkladı.

Odişa eyaletinde ise sıcak çarpması sonucu 20 kişinin ölümü doğrulandı.

Sağlık bakanlığı, 1 Mart'tan 30 Mayıs'a kadar yaklaşık 24 bin 849 sıcak çarpması vakasının rapor edildiğini belirtti.

2 SAAT İÇİNDE 16 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bihar ve Madya Pradeş eyaletlerinden de sıcaktan kaynaklanan şüpheli ölümler bildirildi. Bihar'ın Aurangabad kentinde hava sıcaklığının 48 dereceye kadar çıktığı belirtilirken, aşırı sıcaklar nedeniyle 2 saatlik sürede 16 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

ÖĞRENCİLER BAYGINLIK GEÇİRMİŞTİ

Kent hastanesi doktoru, en az 35 kişinin de yüksek sıcaklıklara bağlı şikayetlerle hastaneye geldiğini söylemişti.

Öte yandan eyalet sınırları içerisindeki bir okulda 16 öğrencinin sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdiği bildirilmişti.