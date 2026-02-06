Umman'daki görüşme sonrası ABD'den 2 hamle! İran'la petrol ticareti yapan 15 şirkete yaptırım ve Abraham Lincoln uçak gemisi paylaşımı

Umman’ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen dolaylı ABD-İran görüşmelerinin ardından ABD'den 2 önemli hamle yapıldı.

15 KURULUŞ VE 14 GEMİYE YAPTIRIM KARARI

İran ile ABD arasındaki askeri gerginlik bölgedeki ülkelerde güvenlik endişelerine neden olmaya devam ederken ABD, İran’a yönelik yaptırımlarını genişletme kararı kaldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran petrolü ve petrol ürünlerinin ticaretine ilişkin çeşitli kuruluşlar ve gemilerin yaptırım listesine edildiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, "Bakanlık, İran petrolü, petrol ve petrokimya ürünlerinin yasa dışı ticaretiyle bağlantılı 15 kuruluş ve 14 ‘gölge filo’ gemisine yaptırım uygulamaktadır. Bu hedefler, rejimin kötü niyetli faaliyetlerini finanse etmek için kullanılmıştır. İran rejimi, kendi halkının refahına ve çökmekte olan altyapıya yatırım yapmak yerine, dünya genelinde istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri finanse etmeyi ve ülke içindeki baskıyı artırmayı sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"İRAN REJİMİNİN YASA DIŞI PETROL İHRACATINI AZALTMAKTA KARARLIYIZ"

Tahran yönetiminin ülkeye yönelik yaptırımları ihlal etmeye teşebbüs etmekle suçlandığı açıklamada, "Rejim, baskıcı uygulamalarını finanse etmek, terör faaliyetleri ve vekil unsurları desteklemek amacıyla petrol ve petrokimya gelirleri elde etmeye devam ettiği sürece, ABD hem İran rejimini hem de onunla iş birliği yapanları hesap vermeye zorlamaya devam edecektir" denildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetimin "azami baskı" politikasına değinilerek, "Başkan, İran rejiminin yasa dışı petrol ve petrokimya ihracatını azaltma konusunda kararlıdır" ifadeleri kullanıldı.

ABRAHAM LINCOLN UÇAK GEMİSİNİN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM), bölgede konuşlu uçak gemisi USS Abraham Lincoln’ün Umman Denizi’ndeki faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu, 2 askeri ikmal gemisi ile 2 ABD Sahil Güvenlik gemisinin eşliğinde bugün Umman Denizi’nde seyir gerçekleştirdi. Bu sırada 9. Uçak Gemisi Hava Kanadı’na bağlı uçaklar da grubun üzerinde uçuş gerçekleştirdi" denildi.

Açıklamanın sonunda, "Güç yoluyla barış" ifadeleri yer aldı.

UMMAN'DAKİ GÖRÜŞMELER NASIL GEÇTİ?

Ülkedeki hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolarla tekrar alevlenen İran-ABD geriliminde heyetler arasında cuma günü Umman’da görüşme yapıldı.

Görüşmeye katılan İran Dışişleri Başkanı Abbas Arakçi temaslarını "iyi bir başlangıç" olarak nitelendirirken Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi de görüşmeye ilişkin, "Hem İran'ın hem de Amerika'nın düşüncelerini netleştirmek ve muhtemel ilerleme alanlarını belirlemek açısından faydalı oldu" demişti.

Görüşmelerle ilgili ABD'li heyete yakın kaynaklar ise The Wall Street Journal'a verdikleri demeçte, iki tarafın yüz yüze görüşmediğini, bunun yerine Ummanlı diplomatlar aracılığıyla dönüşümlü olarak görüşmeler yaptığını ve görüşmeler sırasında her iki tarafın da başlangıçtaki pozisyonlarından sapmadığı bilgisini paylaştı.



